Хороший знак: как Запад отреагирует на "Рамштайн" с новым министром обороны Украины
В скором времени в Германии состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". Туда отправится новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Но то, что на этой встрече будет новый глава оборонного ведомства – это хорошо.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что хорошо, когда в Украине есть ротация кадров. К слову, встреча "Рамштайн" состоится на неделе с 18 сентября.
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"И меняется министр обороны, президент назначает новых людей. Это все похоже на демократическую страну и производит хорошее впечатление на мировое сообщество", – сказал Эйдман.
Он убежден, что ротация кадров на высших руководящих должностях будет положительно влиять на отношение западных стран к Украине. Ведь это происходит в демократии.
Что не скажешь о России, где есть "незаменимые люди", сколько бы они ни воровали и что бы они ни делали. Поскольку Владимир Путин их любит и доверяет, они все равно будут у власти.
Связи – не проблема
Рустем Умеров, уверен политолог, наработает новые внешние связи с партнерами. Ведь здесь говорится не о личностях.
Дело в принципиальном подходе свободного мира к тому, что Украине нужно помогать, и Украина должна победить это зло,
– подчеркнул социолог.
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Что известно о назначении Умерова
- Парламент 6 сентября проголосовал за назначение нового министра обороны Украины. Им стал Рустем Умеров, до этого возглавлявший Фонд государственного имущества.
- Владимир Зеленский официально представил его на должности министра обороны Украины. По словам президента Украины, Умеров с первых дней полномасштабной войны России против Украины вовлечен в переговоры насчёт вооружения. Он, уверен глава государства, может перезагрузить работу Минобороны.
- Бывший глава оборонного ведомства Алексей Резников попросил министров обороны стран-партнеров поддержать Рустема Умерова. Он должен продолжить совместные инициативы. Резников подчеркнул, что недопустимо замораживать войну.