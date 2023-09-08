Хороший знак: как Запад отреагирует на "Рамштайн" с новым министром обороны Украины

В скором времени в Германии состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". Туда отправится новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Но то, что на этой встрече будет новый глава оборонного ведомства – это хорошо.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что хорошо, когда в Украине есть ротация кадров. К слову, встреча "Рамштайн" состоится на неделе с 18 сентября.

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"И меняется министр обороны, президент назначает новых людей. Это все похоже на демократическую страну и производит хорошее впечатление на мировое сообщество", – сказал Эйдман.

Он убежден, что ротация кадров на высших руководящих должностях будет положительно влиять на отношение западных стран к Украине. Ведь это происходит в демократии.

Что не скажешь о России, где есть "незаменимые люди", сколько бы они ни воровали и что бы они ни делали. Поскольку Владимир Путин их любит и доверяет, они все равно будут у власти.

Связи – не проблема

Рустем Умеров, уверен политолог, наработает новые внешние связи с партнерами. Ведь здесь говорится не о личностях.

Дело в принципиальном подходе свободного мира к тому, что Украине нужно помогать, и Украина должна победить это зло,

– подчеркнул социолог.

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