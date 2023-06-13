Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, во время наступления мы теряем больше, чем при обороне, поэтому нуждаемся в долгосрочной поддержке.

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Основное – это самолеты

Он отметил, что главной темой станет передача западной авиации. Речь идет о 50 самолетах F-16, но Украина также обратилась к Австралии по поводу передачи самолетов F-18. Эти истребители страна снимает с вооружения и готова рассмотреть передачу Украине.

"Оптимистический сценарий предполагает, что самолеты могут появиться до конца этого года. Но пока у нас нет самолетов, очень важным компонентом остается противовоздушная оборона, о чем также будут говорить на "Рамштайне". Россия продолжает ракетные обстрелы территории Украины, из-за чего погибают мирные люди", – заявил Мусиенко.

Украинская армия нуждается в долгосрочной поддержке

Также нам нужно прикрывать наши войска при контрнаступлении. Третья составляющая встречи – постоянная поставка боеприпасов и техники для поддержки наших наступательных действий.

"Хочу обратить внимание на заявления Макрона и Шольца, которые заявили, что Украине нужно оказывать поддержку успешному контрнаступлению. У наших партнеров должно быть понимание, что контрнаступление – это процесс, который требует постоянного обеспечения", – отметил военный эксперт.

Что известно о встрече "Рамштайн"