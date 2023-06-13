Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, під час наступу ми втрачаємо більше, ніж при обороні, а тому потребуємо довгострокової підтримки.

Дивіться також Захід змінив позицію щодо F-16 для України: які основні характеристики винищувачів

Основне – це літаки

Він зазначив, що головною темою стане передача західної авіації. Мова йде про 50 літаків F-16, але Україна також звернулась до Австралії щодо передачі літаків F-18. Ці винищувачі країна знімає з озброєння та готова розглянути передачу їх Україні.

"Оптимістичний сценарій передбачає, що літаки можуть з’явитись до кінця цього року. Але поки у нас немає літаків, дуже важливим компонентом залишається протиповітряна оборона, про що також будуть говорити на "Рамштайні". Росія продовжує ракетні обстріли території України, через що гинуть мирні люди", – заявив Мусієнко.

Українська армія потребує довгострокової підтримки

Також нам потрібно прикривати наші війська при контрнаступі. Третя складова зустрічі – постійне постачання боєприпасів та техніки для підтримки наших наступальних дій.

"Хочу звернути увагу на заяви Макрона та Шольца, які заявили, що Україні потрібно надавати підтримку для успішного контрнаступу. У наших партнерів повинно бути розуміння, що контрнаступ – це процес, який потребує постійного забезпечення", – зазначив військовий експерт.

Що відомо про зустріч "Рамштайн"