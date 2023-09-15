Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Кроме того, по его словам, Кадыров зависим от наркотиков.

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"Сначала говорили, что он пьян, потом говорили, что он под наркотиками. Скорее всего, история с наркотиками подтверждается. Кадыров зависим от каких-либо веществ, препаратов. Пациенту, которому нужны такие препараты, нужно медицинское сопровождение", – сказал экс-агент КГБ.

Обратите внимание! Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил в комментарии 24 Каналу, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Путинский прихвостень находится в коме.

Кадыров нашел виновного

Как отметил Жирнов, говорят, что у Кадырова есть врач из Иордании. Также у него был Эльхан Сулейманов, занимавший пост министра здравоохранения, а впоследствии ставший вице-премьером правительства Чечни. По-видимому, Кадыров обвинил его во всем.

Экс-агент КГБ предположил, что Кадыров мог попросить у врачей увеличить дозировку препаратов, однако они отказались это делать. Террорист мог назначить себе препараты самостоятельно.

Кадыров – самодур. Если у него какие-то побочные проблемы, то не потому, что врач плохой или лекарство опасное. Это потому, что Кадыров назначает их сам себе. Очевидно, он заигрался с наркотиками. Но ему нужно найти виновного. Судя по всему, он сделал виновным Сулейманова,

– считает он.

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