Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Кроме того, по его словам, Кадыров зависим от наркотиков.
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"Сначала говорили, что он пьян, потом говорили, что он под наркотиками. Скорее всего, история с наркотиками подтверждается. Кадыров зависим от каких-либо веществ, препаратов. Пациенту, которому нужны такие препараты, нужно медицинское сопровождение", – сказал экс-агент КГБ.
Кадыров нашел виновного
Как отметил Жирнов, говорят, что у Кадырова есть врач из Иордании. Также у него был Эльхан Сулейманов, занимавший пост министра здравоохранения, а впоследствии ставший вице-премьером правительства Чечни. По-видимому, Кадыров обвинил его во всем.
Экс-агент КГБ предположил, что Кадыров мог попросить у врачей увеличить дозировку препаратов, однако они отказались это делать. Террорист мог назначить себе препараты самостоятельно.
Кадыров – самодур. Если у него какие-то побочные проблемы, то не потому, что врач плохой или лекарство опасное. Это потому, что Кадыров назначает их сам себе. Очевидно, он заигрался с наркотиками. Но ему нужно найти виновного. Судя по всему, он сделал виновным Сулейманова,
– считает он.
Кадыров о состоянии здоровья Кадырова: смотрите видео
Кадыров мог казнить Сулейманова: что пишут СМИ
- В росСМИ отмечают, что когда в прошлом году у Кадырова обострились проблемы со здоровьем, его подчиненные начали нашептывать ему, что это отнюдь не естественные последствия плохого образа жизни. Они уверяли, что это попытка отравления. Очевидно, прихвостень Путина все-таки прислушался к окружению и стал искать виновных.
- "Козлом отпущения" он определил экс-председателя министерства здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, который тогда занимал должность вице-премьера. Сулейманов якобы лично делал некоторые инъекции Кадырову, поэтому он решил, что именно с ними связано ухудшение здоровья. Его сняли с должности вице-премьера. С тех пор его никто не видел.
- Если бы Сулейманова просто заключили в тюрьму, то это бы обязательно показали на камеры, говорят в СМИ. Поэтому, вероятнее всего, его казнили. В Чечне ходят слухи, что Сулейманова зарыли в землю заживо.
- Заметим, что летом 2023 года начали распространяться слухи, что Кадыров тяжелоболен, даже при смерти. Глава Чечни редко выходил в люди. В частности, он пропустил встречу глав регионов с Владимиром Путиным, лично не поздравил население с национальным праздником Курбан-байрам, а его сын в соцсети философствовал на тему о том, как сложно потерять отца.