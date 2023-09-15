Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Крім того, за його словами, Кадиров залежний від наркотиків.
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"Спочатку говорили, що він п'яний, потім говорили, що він під наркотиками. Найімовірніше, історія з наркотиками підтверджується. Кадиров залежний від якихось речовин, препаратів. Пацієнт, якому потрібні такі препарати, потрібен медичний супровід", – сказав ексагент КДБ.
Кадиров знайшов винного
Як зазначив Жирнов, говорять, що у Кадирова є лікар з Йорданії. Також у нього був Ельхан Сулейманов, який обіймав посаду міністра охорони здоров'я, а згодом став віцепрем’єром уряду Чечні. Очевидно, його Кадиров звинуватив у всьому.
Ексагент КДБ припустив, що Кадиров міг попросити у лікарів збільшити дози препаратів, однак вони відмовились це робити. Терорист міг призначити собі препарати самостійно.
Кадиров – самодур. Якщо у нього якісь побічні проблеми, то не через те, що лікар поганий чи ліки небезпечні. Це тому, що Кадиров їх призначає сам собі. Очевидно, він загрався із наркотиками. Але йому потрібно знайти винного. Судячи з усього, він зробив винним Сулейманова,
– вважає він.
Кадиров про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео
Кадиров міг стратити Сулейманова: що пишуть ЗМІ
- У росЗМІ зазначають, що коли минулого року у Кадирова загострилися проблеми зі здоров'ям, його підлеглі почали нашіптувати йому, що це зовсім не природні наслідки шкідливого способу життя. Вони запевняли, що це спроба отруєння. Вочевидь, посіпака Путіна таки дослухався до оточення і почав шукати винних.
- "Цапом відбувайлом" він визначив ексголову міністерства охорони здоров'я Чечні Ельхана Сулейманова, який тоді обіймав посаду віцепрем'єра. Сулейманов начебто особисто робив деякі ін'єкції Кадирову, тому той вирішив, що саме з ними пов'язане погіршення здоров'я. Його зняли з посади віцепрем'єра. З того часу його ніхто не бачив.
- Якби Сулейманова просто ув'язнили, то це б обов'язково показали на камери, говорять у ЗМІ. Тому, ймовірніше, його стратили. У Чечні ширяться чутки, що Сулейманова закопали в землю живцем.
- Зауважимо, що влітку 2023 року почали ширитися чутки, що Кадиров важкохворий, навіть при смерті. Глава Чечні рідко виходив у люди. Зокрема, він пропустив зустріч глав регіонів з Владіміром Путіним, особисто не привітав населення з національним святом Курбан-байрам, а його син у соцмережі філософствував на тему про те, як складно втратити батька.