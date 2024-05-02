Все держится на Кадырове: как на Путина может повлиять его смерть

Состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова уже давно является предметом бурных обсуждений. Он долгое время не появлялся на публике, а его лечение и вероятные проблемы с почками все сложнее скрыть.

Владимир Путин вполне доволен тем, как работает Кадыров. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что диктатор знает обо всех противозаконных делах, которыми занимается лидер Чечни.

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Как болезнь Кадырова может повлиять на Кремль

У Путина и Кадырова есть специальные внутренние договоренности, которых придерживаются в Чечне. Поэтому для российского диктатора фигура Кадырова вполне приемлема и абсолютно его устраивает.

Относительно состояния здоровья чеченского президента, то определенных проблем уже трудно не замечать. Неоднократно говорилось о болезни почек, эндокринной системы, однако на последних видео мы видим, что он проводит совещание, самостоятельно передвигается. Поэтому свое состояние ему удается контролировать, хотя внешне изменения очевидны.

Сейчас в Чечне все держится на Кадырове. Если он умрет или станет недееспособным президентом, то его клан уничтожат другие кланы. Позволит ли это Кремль? На самом деле Путину без разницы, кто будет сидеть на месте Кадырова,

– сказал Сергей Жирнов.

По его словам, глава Кремля очень консервативный человек. Сейчас его устраивает Кадыров, потому что с ним он проработал уже очень много лет. Учитывая это, Путин пытается зафиксировать ситуацию, чтобы она никогда не менялась, потому что ему комфортно работать с людьми, которых он долго знает.

По собственной инициативе он никого не меняет. Пусть этот человек даже совершает преступление, пусть он абсолютно неэффективен, как Сергей Шойгу, (Министр обороны России – 24 Канал) но для Путина приятнее работать с людьми, в преданности которых он уверен,

– рассказал экс-сотрудник КГБ.

Поэтому хотя замену можно найти любому, но сейчас Путин не хочет искать более эффективных управленцев, пока есть Кадыров. Президент Чечни будет оставаться на своем месте до тех пор, пока сам сможет.

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