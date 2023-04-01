Тяжелая одышка и сильная боль: росСМИ рассказали, как прогрессирует болезнь Кадырова

Несколько лет назад источники в окружении Рамзана Кадырова сообщали о его болезни. По состоянию на весну 2023 года она прогрессирует.

Очевидно Кадыров решил составить компанию Путину, самочувствие которого стремительно ухудшается. Точный диагноз Кадырова РосСМИ не озвучивают. В то же время говорится, что его состояние – ухудшилось, сообщает 24 Канал.

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Лишь за полгода внешние проявления состояние чеченского главы стали более заметными: Кадыров значительно снизил свою обычно высокую активность, хотя его аккаунты в соцсетях микшировали этот момент,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, серьезные изменения в состоянии Кадырова начали происходить в июне 2022 года. Предполагают, что его болезнь угрожает жизни, потому что "может привести к недостаточности почек и легких". Заболевание сопровождается одышкой и сильными приступами боли.

Общественный деятель Муса Ломаев предполагал, что Кадырова могли отравить. Кроме того, есть информация, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров начал серьезно употреблять наркотики.

На фото Кадырова даже замечали пульсоксиметр, следящий за уровнем кислорода в крови. Похоже, Кадырову уже не до тектоков.