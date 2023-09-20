Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что когда у Пескова спросили о том, что с самопровозглашенным лидером Чечни, он сказал, что администрация президента России якобы не занимается его здоровьем. К слову, в ГУР МО заявили, что у Кадырова обострились болезни.

К теме Будет ли означать что-нибудь для украинцев смерть Кадырова

"Подтвердил официально то, что у Кадырова все плохо, Песков", – сказал экс-сотрудник КГБ.

Бывший сотрудник Службы внешней разведки отметил, что 29 июня пресс-секретарь Путина заявлял о том, что администрации российского диктатора "неизвестно, где находится Евгений Пригожин". Впоследствии Песков заявил, что 29 июня с главой ЧВК "Вагнера" встречался Владимир Путин.

Когда Песков говорит, что "мне ничего неизвестно о Кадырове", это означает, что он подтвердил, что Кадыров находится в Москве, в Центральной клинической больнице, в коме и при смерти,

– считает Жирнов.

Как ситуация со здоровьем Кадырова повлияет на режим российского диктатора: смотрите видео

Как ситуация с Кадыровым влияет на Путина

Ситуация с Рамзаном Кадыровым очень сильно ослабляет российского диктатора. Все из-за того, что ситуация в Чечне, которая держится на "Доне", тоже слабеет.

Мол, больной Кадыров не сможет исполнять обязанности самопровозглашенного лидера. Поэтому кто-нибудь может прийти вместо него. Так в Чечне может начаться грызня между кланами.

Жирнов предполагает, что в Грозном могут начаться митинги, когда Кадыров умрет, и начнут назначать его преемника. Кроме того, туда может вмешаться Кремль.

"Вспыхнет, и так Путин может даже не дожить до своих выборов. Если вспыхнет еще и в Чечне, и вся Чечня начнет воевать, это будет второй фронт. Мало не покажется", – отметил бывший сотрудник КГБ.

Что известно о состоянии Кадырова