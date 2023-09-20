Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що коли у Пєскова спитали про те, що із самопроголошеним лідером Чечні, він сказав, що адміністрація президента Росії буцімто не займається його здоров'ям. До слова, в ГУР МО заявили, що в Кадирова загострилися хвороби.

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"Підтвердив офіційно те, що у Кадирова все погано, Пєсков", – сказав ексспівробітник КДБ.

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки зауважив, що 29 червня прессекретар Путіна заявляв про те, що адміністрації російського диктатора "невідомо, де перебуває Євгеній Пригожин". А згодом Пєсков заявив, що 29 червня із главою ПВК "Вагнера" зустрічався Владімір Путін.

Коли Пєсков говорить, що "мені нічого невідомо про Кадирова", це означає, що він підтвердив, що Кадиров перебуває в Москві, у Центральній клінічній лікарні, у комі та при смерті,

– вважає Жирнов.

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Як ситуація з Кадировим впливає на Путіна

Ситуація із Рамзаном Кадировим дуже сильно ослаблює російського диктатора. Усе через те, що ситуація в Чечні, яка тримається на "Доні", теж слабшає.

Мовляв, хворий Кадиров не зможе виконувати обов'язки самопроголошеного лідера. Тому хтось може прийти замість нього. Так у Чечні може початися гризня між кланами.

Жирнов припускає, що в Грозному можуть початися мітинги, коли Кадиров помре, й коли почнуть призначати його наступника. Окрім того, туди може втрутитися Кремль.

"Спалахне, і так Путін може навіть не дожити до своїх виборів. Якщо спалахне ще й у Чечні, і вся Чечня почне воювати, це буде другий фронт. Буде непереливки", – зауважив колишній співробітник КДБ.

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