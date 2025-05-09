"Смерть наступит не от старости": почему Кадыров просит отставку у Путина

Рамзан Кадыров сообщил журналистам издания "Чечня сегодня", что он попросил об отставке. Глава Чечни уже не впервые об этом говорит. Вероятно, что он хочет передать власть своему сыну, хотя сейчас он еще е имеет 18 лет.

Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Кадыров уже может готовиться к смерти. Однако несмотря на ухудшение его состояния здоровья, она может наступить не из-за этого.

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Кадыров заговорил об отставке

Глава Чечни рассказал журналистам, что также "тоже слышал слухи" о том, что его хотят уволить, но он, по его словам, сам этого просит. Якобы, у другого человека будут новые инициативы, но все же решение должен принять Владимир Путин.

По словам главы благотворительного фонда, Кадыров просит уволить его с должности еще с 2016 году, потому что "его время уже пришло". Сообщение об отставке звучали и в 2020, и в 2022 годах. В то же время передать власть своему сыну Адаму будет трудно – он еще несовершеннолетний.

Думаю, Кадыров готовится к смерти. Очевидно, что она будет не от старости. Он все еще молод. если бы не выглядел, он будет дотягивать до Адама (до совершеннолетия сына – 24 Канал),

– подчеркнула Романова.

Кстати, 7 мая состоялась личная встреча Путина и Кадырова для обсуждения социально-экономических вопросов Чеченской Республики. В Институте изучения войны сообщили, что во время разговора диктатор намекнул, что рассчитывает на дальнейшее руководство Кадырова.