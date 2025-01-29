Очень популярное место: куда мог исчезнуть Кадыров

Росмедиа заявили, что Рамзан Кадыров не показывался на публику уже более 18 дней. Последний раз его видели на открытии мемориала отцу в Грозном. Официальных объяснений нет.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире 24 Канала отметила, что Кадыров находится в одном из самых популярных мест для переговоров и сокрытия капиталов. Там он имеет большую резиденцию.

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Многие другие чеченцы живут рядом, чтобы быть ближе к своему лидеру. Они считают это престижным.

Насколько мне известно, Кадыров сейчас в Дубае. Там очень активная чеченская диаспора, полностью построена вокруг клана Кадыровых. А если он в Дубае, и все его окружение также там – значит, праздник жизни не прекращается,

– отметила Ольга Романова.

Романова добавила, что сейчас в Арабских Эмиратах, особенно в Дубае, активно заключают сделки, ведь это место для отмывания денег и сохранения активов. Там наблюдается бум покупки недвижимости, которую скупают россияне, не скрывая имен. В частности, среди покупателей те, кто связан с войной против Украины.

"Думаю, что после войны станет очевидно: Эмираты – это место, куда будет не так просто добраться ни нам с вами, ни Трампу. Если у нас будет возможность, мы должны их там запереть", – подытожила Ольга Романова.