Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в ефірі 24 Каналу зазначила, що Кадиров перебуває в одному з найпопулярніших місць для переговорів та приховування капіталів. Там він має велику резиденцію.

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Багато інших чеченців живуть поряд, щоб бути ближче до свого лідера. Вони вважають це престижним.

Наскільки мені відомо, Кадиров зараз у Дубаї. Там дуже активна чеченська діаспора, повністю побудована навколо клану Кадирових. А якщо він у Дубаї, і все його оточення також там – значить, свято життя не припиняється,

– зауважила Ольга Романова.

Романова додала, що зараз в Арабських Еміратах, особливо в Дубаї, активно укладають угоди, адже це місце для відмивання грошей і збереження активів. Там спостерігається бум купівлі нерухомості, яку скуповують росіяни, не приховуючи імен. Зокрема, серед покупців ті, хто пов'язаний із війною проти України.

"Думаю, що після війни стане очевидно: Емірати – це місце, куди буде не так просто дістатися ані нам із вами, ані Трампу. Якщо в нас буде можливість, ми повинні їх там замкнути", – підсумувала Ольга Романова.