Кадырова ждет "Пригожинский сценарий", но более глубокий, – экс-глава разведки
Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров публично объявил так называемую "кровную месть" сразу нескольким российским политикам. Поэтому его может ждать сценарий Евгения Пригожина.
Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, Кадыров будет убеждать Путина в своей верности.
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"Сценарий примерно тот же, как с Пригожиным, но более глубокий. Будет приглашение, переговоры, братание, даже близкие заверения верности Путину со стороны Кадырова. Но будет своя программа действий", – сказал он.
Возможны разные сценарии
Николай Маломуж предположил, что Путин будет контролировать Кадырова не только спецслужбами и войсками. В окружение чеченского террориста давно ввели своих людей.
Кадыров раскритиковал российские власти за ужесточение миграционной политики. Таким образом он хочет продемонстрировать якобы их защиту. В общем террорист любит поддерживать различные движения, национальные меньшинства. Это такая системная игра, о которой знает Путин.
Будет момент, как с Пригожиным. Сегодня они дружат, даже после путча договорились обо всем, а завтра может быть совсем другая ситуация. Потому что не единственный Кадыров и не единственная система, которая имеет возможности проведения терактов. Спецслужбы России на этом специализируются много лет. Сценарии могут быть разные,
– подчеркнул генерал армии.
Напомним, во время своего совещания с силовиками Кадыров объявил "кровную месть" сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, который является приближенным к Путину, депутатам от Ингушетии и Башкирии. Это заявление стало следствием длительного бизнес-конфликта между Кадыровым и Керимовым за контроль над маркетплейсом Wildberries.