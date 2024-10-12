"Будет фейероверк": насколько реален сейчас межнациональный конфликт в России

Рамзан Кадыров объявил "кровную месть" трем российским политикам, которые, якобы, пытались заказать его убийство. Межнациональный конфликт в стране-агрессоре начинает только нарастать.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что все началось с ситуацией с Wildberries. Закончится это все настоящим фейерверком.

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Насколько реален сейчас межнациональный конфликт в России

По словам главы благотворительного фонда, эта история очень интересная. Об этом сообщило российское пропагандистское информационное агентство. Так, Кадыров объявил "кровную месть" российскому политику Сулейману Керимову и еще двум депутатам Госдумы, один которых от Дагестана, другой от Ингушетии. Один из них недавно заявил, что Россия погружается в средневековье.

Напомню, что все началось с конфликта с Wildberries (за контроль над маркетлейсом между Кадыровым и Керимовым – 24 Канал), после чего началась Курская операция. Тогда чеченские войска не вступили в бой, говорили, что это был приказ Кадырова. Затем Путин поехал в Чечню, чтобы это обсудить,

– отметила Романова.

Заметьте! Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Кадыров давно позиционирует себя как самостоятельный игрок. Заявление о мести нарушило все традиции российского террористического режима. Ведь там принято, что все связаны друг с другом.

После этого всего в бизнес-центре "Романов Двор" произошла стрельба. Поэтому, по мнению председателя благотворительного фонда, стоит ждать обострения межнационального конфликта между Чечней, Ингушетией и Дагестаном.

Все это очень интересно. Это и называется Россия. Закончится все феерично, но в какой последовательности это взорвется и какой будет цвет – сказать трудно,

– добавила Романова.