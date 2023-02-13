Кадыров обозвал Зеленского и заявил, что хочет с ним переговоры лицом к лицу

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров издал очередную истерию в адрес Владимира Зеленского. Прихвостень Путина обозвал украинского президента и заявил, что хочет с ним переговоры с глазу на глаз.

Циническое заявление Кадыров сделал в телеэфире российских пропагандистов, пишет 24 Канал. Он сказал, что считает неправильным вести переговоры с Зеленским.

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Кадыров собрался подписывать "документы" с Зеленским

Кадыров издал несколько оскорбительных высказываний в адрес Зеленского и заявил, что якобы быстро б склонил президента Украины к подписанию "необходимых документов".

"Я считаю, что Зеленский – террорист, сельский сатанист, фашист он... Но я бы быстро убедил его, я бы быстро подписал все документы, которые необходимы", – сказал самопровозглашенный глава Чечни.

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