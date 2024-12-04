Ездил на БМП и предлагал пленному украинцу застрелиться: Кадыров провел "прямую линию" в Чечне

Рамзан Кадыров 4 декабря устроил мероприятие "прямая линия" в Грозном. Туда глава Чечни прибыл на "трофейном" БМП вместе с украинскими военнопленными.

Одному из них путинский прихвостень предлагал застрелиться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кадыров показался с украинскими пленными на "прямой линии"

По данным пропагандистов, Рамзан Кадыров прибыл на "прямую линию" в Грозном на якобы "трофейном" БМП Bradley. Там также были и, предположительно, пленные украинские военные.

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В ходе "прямой линии" Кадыров поговорил с украинским пленным и предложил одному из них застрелиться.

Если ты такой воин. Я тебе сейчас дам пистолет, застрелишься? Ты уже вышел убивать, умирать. Я тебе дам пистолет, ты застрелишь себя, умрешь как герой,

– цинично сказал Кадыров.

Также лидер кадыровцев отдельно наведался к украинским военнопленным, которых во время разговора пригрозил "выставить на крыши объектов, чтобы охраняли от дронов".

Стоит отметить, что Международное гуманитарное право, в частности Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, устанавливает четкие стандарты гуманного обращения с военнопленными. Эти документы запрещают любые формы жестокого обращения, включая физические и моральные пытки, а также другие формы принуждения, направленными на получение информации от пленных.

Прямая линия с Рамзаном Кадыровым – это формат публичного общения, во время которого глава Чеченской Республики отвечает на вопросы граждан. Мероприятие обычно транслируется в прямом эфире на телевидении и радио, а вопросы поступают через телефонные звонки, смс, социальные сети и другие каналы связи.