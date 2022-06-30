Раненых эвакуировали, – Гайдай раскрыл детали циничного обстрела Лисичанска из "Ураганов"

Российские оккупанты 27 июня обстреляли из "Ураганов" мирных жителей Лисичанска, которые набирали воду. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые, которых эвакуировали за пределы области.

Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что в Лисичанске сейчас очень тяжелая ситуация.

Обратите внимание Уничтожают так же, как и Северодонецк: россияне бьют по Лисичанску кассетными снарядами

Город хаотично обстреливают

Как отметил Гайдай, с разных сторон российские захватчики постоянно пытаются прорваться в город. Впрочем, наши войска продолжают удерживать линию обороны.

"Город постоянно хаотично обстреливают. То есть вообще непонятно куда и что именно прилетит. Разбита вся инфраструктура. Достаточно трудно добраться до Лисичанска или выехать из него", – подчеркнул он.

Многие погибли, раненых эвакуировали

С водой тяжелая ситуация, поскольку оккупанты разбомбили всю инфраструктуру, в том числе и водоснабжение. Несколько дней назад во время того, как люди набирали воду из цистерны, за ними прилетело из "Ураганов", которые российские изверги начинили кассетными снарядами.

Многие погибли, еще больше ранены. Их эвакуировали в больнице другой области, где им оказывают необходимую медицинскую помощь,

– заявил глава области.

В городе не проводят операций

По его словам, сейчас в Лисичанске невозможно проводить тяжелые операции. В городе врачи могут оказать ургентную помощь, даже принять роды, однако не делать серьезных операций.

Мы снабдили врачей теми медикаментами, которые они просили, но мы же понимаем условия. Если во время операции будет прилет – это может привести к трагедии,

– подчеркнул Гайдай.

Как он отметил, именно поэтому раненых пытаются вывозить за пределы Луганской области в более безопасные районы. Кроме того, Гайдай также отметил, что сейчас очень тяжелая ситуация с транспортировкой как раненых, так и гуманитарной помощи.

Читайте также Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок трассы к Бахмуту

"Все дороги завалены осколками, постоянно прорезающими колеса транспорта", – отметил он.

Гайдай раскрыл детали циничного обстрела Лисичанска из "Ураганов": смотрите видео



Оккупанты ударили из "Ураганов" по гражданским в Лисичанске: что известно