Раненых, что не могут выполнять боевые задания, будут назначаться на другие должности – Маляр

Раненые, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности. Подготавливают ряд решений.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она объяснила, что война усложнила все, что функционировало в ВСУ до вторжения. Сейчас главная задача – воевать.

Кстати говоря Совет поддержал законы о работе ВЛК: какие изменения и упрощения для военных предлагают

Маляр отметила, что появились новые вызовы и проблемы. Например, стандартная процедура – назначить раненого после лечения на должность, которую тот может занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Дело в том, что вакансий в ВСУ сейчас в десятки раз больше, чем раненых, ожидающих назначения.

Проблема известна, и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и Вооруженных Сил Украины. Есть конкретные решения,

– анонсировала Маляр.

Она рассказала, что готовят соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ. Это должно решить проблему тех, кто сейчас ждет назначения.

Кроме того, готовят изменения системного характера к Приказу 402 Минобороны, а также к законодательству.

Новые законы о работе ВКЛ

Рада 2 мая проголосовала за ряд поправок к законам о работе ВЛК. Они значительно усовершенствуют работу военно-врачебных комиссий и вопросы оформления документов для лечения военнослужащих.

Анна Маляр также отмечала, что несколько министерств работают над тем, чтобы максимально упростить работу медицинских сил. В частности, скоро обещают цифровизировать работу ВЛК и создать электронный документооборот.