Раненый 8-летний мальчик, написавший "Мариупольский дневник", до сих пор в заблокированном городе

Раненый 8-летний мальчик, автор известного дневника о войне, находится в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе. Рукопись ребенка раньше заставила плакать всю Украину.

Досадную новость, что мальчик не был эвакуирован из окруженного российскими оккупантами населенного пункта, сообщил мариупольский фотограф Евгений Сосновский. Ранее именно он обнародовал фотографии дневника ребенка.

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8-летний автор дневника до сих пор находится в Мариуполе

Евгений Сосновский подтвердил, что 4 мая опубликовал на своей странице фото дневника восьмилетнего мальчика. Ребенок писал об ужасах войны в заблокированном врагом Мариуполе.

По словам мариупольского фотографа, этот мальчик – сын его племянницы. По состоянию на 16 мая, он до сих пор находится в окруженном и разрушенном российскими оккупантами городе.