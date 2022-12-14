Утренняя атака Киева: обломки дрона попали в админздания

14 декабря 2022, 07:51
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Источник:

КГВА

Утром 14 декабря в Киеве раздались взрывы. Предварительно, обломок от дрона-камикадзе повредил два админздания.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. В этот раз российские оккупанты выпустили по столице иранские беспилотники.

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В Киеве есть попадание

В районе столицы силами ПВО сбито 10 "Шахидов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется.

В Киеве продолжается воздушная тревога, находитесь в укрытиях!
– отметили в КГВА.

Что известно о новой атаке Киева

  • Воздушную тревогу в Киевской, Житомирской и Винницкой областях объявили в 6 часов утра. Местных жителей призвали немедленно спуститься в укрытие.

  • Глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работают силы ПВО.

  • В 6:40 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. Все экстренные службы отправились на место происшествия. По данным местных телеграм-каналов, там есть попадания.

  • В 7:25 появилась информация о том, что в области и столице сбили уже 10 "Шахидов".

Автор: Софія Ковнір