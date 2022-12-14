Утренняя атака Киева: обломки дрона попали в админздания
Источник:КГВА
Утром 14 декабря в Киеве раздались взрывы. Предварительно, обломок от дрона-камикадзе повредил два админздания.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. В этот раз российские оккупанты выпустили по столице иранские беспилотники.
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В Киеве есть попадание
В районе столицы силами ПВО сбито 10 "Шахидов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется.
В Киеве продолжается воздушная тревога, находитесь в укрытиях!
– отметили в КГВА.
Что известно о новой атаке Киева
Воздушную тревогу в Киевской, Житомирской и Винницкой областях объявили в 6 часов утра. Местных жителей призвали немедленно спуститься в укрытие.
Глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работают силы ПВО.
В 6:40 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. Все экстренные службы отправились на место происшествия. По данным местных телеграм-каналов, там есть попадания.
В 7:25 появилась информация о том, что в области и столице сбили уже 10 "Шахидов".