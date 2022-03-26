Рано говорить о том, что оккупанты отказались от штурма Киева, – Денисенко

Вблизи Киева, в Ирпени, идут бои. Россияне сейчас активно создают окопы.

Об этом 26 марта сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, существует опасность с белорусской границы.

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"Говорить о том, что они отказались от штурма Киева, честно говоря, еще рановато. Действительно, у них нет сил, но в то же время они стягивают к белорусско-украинской границе свои части", – рассказал Денисенко.

Хотят занять всю Донецкую область

По словам советника, россияне бросают все основные силы на Мариуполь и Изюм. Они считают эти города ключевыми для получения контроля над Донбассом.

Изюм – это прямой путь на Славянск. Надо понимать, что они сменили одного из руководителей армий, отвечавших за Харьковское направление. Сейчас они пытаются атаковать Изюм и обойти его,

– рассказал Денисенко.

Он добавил, что Изюма уже фактически не существует, но оккупанты не могут его занять.

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