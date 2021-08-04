Раньше никого не кусал, – волонтеры рассказали о собаке, которая загрызла женщину в Запорожье
Источник:фейсбук I-Dog Foster
Собаку, которая в Запорожье до смерти покусала женщину, забрали к себе зоозащитники. Они уверяют, что пострадавшая умерла якобы не только из-за укусов животного.
Бою – собаке, которая покусала женщину – 3 года. По словам волонтеров, он "абсолютно адекватный пес".
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Скорая ехала очень долго
Очевидцы якобы рассказали, что у женщины были тромбы в венах. Она, мол, принимала специальные лекарства.
Скорую ждали долго, больше 20 минут. После приезда медики особо не спешили отвезти женщину в больницу, может тромб у человека оторвался,
– рассказали волонтеры.
Они также рассказали, что пострадавшая женщина якобы не любила бродячих собак. Якобы, породистый пес погибшей часто лаял на стаю собак, а те отвечали. Из-за этого женщина бросала камни в стаю.
Что известно о нападении на женщину
- Трагедия произошла на улице Куликовской 2 августа, недалеко от дома 57-летней жертвы.
- В полиции рассказали, что собака укусила женщину за левую ногу и перегрызла ей сосуд.
- Медики пытались реанимировать пострадавшую, но не удалось.
- Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений об уголовных правонарушениях.