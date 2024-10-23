Действительно ли на Сумщине расформировывают добровольческие формирования: власть расставила точки над "і"

В сети 23 октября появилось "распоряжение" о сокращении добровольческих формирований на территории Сумской области. Обнародованный документ является фейком.

Об этом заявил сам начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко.

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Фейковое расформирование добровольческих формирований

Так, в сети распространяется фейковое распоряжение, якобы подписанное Дрозденко, о расформировании добровольческих формирований Сумской территориальной громады (ДФТГ) из-за "недостатка финансирования". В "документе" также указано, что информацию о добровольцах якобы передадут в ТЦК и СП.

Официально сообщаю. Это самый настоящий фейк. О расформировании ДФТГ речи не идет,

– подчеркнул глава МВА.

Алексей Дрозденко призвал не манипулировать и не дискредитировать работу как городской военной администрации, так и украинских военных. "Политическим играм, манипуляциям и лжи сейчас не место", – сказал он.

"Интересно было бы увидеть оригинал распоряжения у себя на столе. Жду", – добавил Дрозденко.

Как выглядит фейковое распоряжение Сумской ГВА / Фото Алексея Дрозденко

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