Рашизм добрался даже до Пасхи: в России куличи украшают символом Z

"Zомбивирус" добрался и до российских куличей. Кто-то из россиян додумался нарисовать символ Z на них.

Соответствующую фотографию распространяют в разных украинских и российских телеграм-каналах.

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Российский кулич с буквой Z

Такой зеленый кулич предлагают приобрести в магазине "Чайка" города Шадринск, что в Курганской области.

Рашистский кулич / Фото телеграм

Возможно, кто-то догадается еще и освятить этот "праздничный" кулич.

Напомним , недавно российский "Союзмультфильм" удалил с ютуб-канала мультик "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года. Там дети на подлодке "Нептун" находят фашистский корабль с символом Z.

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