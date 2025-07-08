Активисты хотят знать, сколько Аппарат ВР использовал денег на свои командировки и их стоимость

Аппарат Верховной Рады за три года потратил немало бюджетных средств на командировки, но скрывает реальные цифры. Деньги шли на поездки спикера Руслана Стефанчука, Вячеслава Штучного, их заместителей, председателей комитетов и руководителей секретариатов комитетов.

Неизвестно также, каким классом транспорта ездили чиновники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

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Аппарат Верховной Рады не отчитывается о потраченных средствах

Общественная инициатива "Игла" направляла в Аппарат Верховной Рады 3 письма с запросами о расходах чиновников на поездки в командировки. Но там их отказывались рассматривать, говоря об общих правилах по оформлению обращений в Верховную Раду. Хотя активисты уверены, что заполняли запрос правильно. На четвертое письмо ответ от Аппарата пришел. Однако в нем все запрашиваемые цифры скрыли. Председатель "Иглы" Ирина Федорив отмечает, что скрывать данные о расходах бюджетных средств в войну неприемлемо.

В Аппарате Верховной Рады отметили, что не владеют информацией о потраченных средствах. А чтобы предоставить такие данные, необходимо провести обобщение и аналитическую обработку большого количества информации.

“, При этом сообщаем, что сведения по планированию и организации мероприятий с участием должностных лиц Верховной Рады, обеспечение безопасности которых осуществляется в соответствии с Законом Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, а также информация о служебных командировках народных депутатов Украины во время действия особого периода отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию в Верховной Раде Украины и Аппарате Верховной Рады У

– говорится в ответе Аппарата.

По словам Ирины Федорив, скрывать информацию о расходах бюджетных средств от налогоплательщиков нельзя, а информация о том, куда, чем и за какие деньги уже съездили в командировку чиновники, не может угрожать их безопасности.

Директор по юридическим вопросам общественной организации "Платформа прав человека" Ольга Вдовенко отмечает, что отказ со стороны Аппарата Верховной Рады на самом деле был незаконным.

Не может быть ограничен доступ к информации о расходовании бюджетных средств, а учитывая, что запрос касался командировок должностных лиц Верховной Рады Украины, то здесь речь, однозначно, идет именно о такой информации. Доступ к такой информации может быть ограничен, исключительно, с применением "трехсложного теста", который должен быть отражен в тексте отказе, но этого нет,

– отметила юрист.

Ольга Вдовенко добавила, что когда лицо находится на какой-то высокой должности, то по ней можно требовать обнародования определенной информации для формирования общественного мнения о доверии к власти и поддержку ее авторитета в обществе. Такая информация в частности может содержаться в приказах об отпуске или командировке.

Так общественная инициатива “Игла” готовит обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека и в случае отсутствия реакции со стороны Аппарата Верховной Рады Украины планирует судебное обжалование в административный суд.

Напомним, ранее "Игла" обратилась в Офис президента, чтобы там безотлагательно внесли изменения в Положения, которые влияют на сроки обнародования и рассмотрения петиций о вето. Активисты решили сделать это в ответ на игнорирование президентом петиции по ряду важных законов.