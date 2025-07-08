Невідомо також, яким класом транспорту їздили посадовці. Про це пише 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

Дивіться також Готується спецзакон для проведення повоєнних виборів, – голова ВРУ

Апарат Верховної Ради не звітує про витрачені кошти

Громадська ініціатива "Голка" надсилала до Апарату Верховної Ради 3 листи з запитами про витрати посадовців на поїздки у відрядження. Але там їх відмовлялися розглядати, говорячи про загальні правила щодо оформлення звернень до Верховної Ради. Хоча активісти впевнені, що заповнювали запит правильно. На четвертий лист відповідь від Апарату прийшла. Однак в ній всі запитувані цифри приховали. Голова "Голки" Ірина Федорів наголошує, що приховувати дані про витрати бюджетних коштів у війну неприйнятно.

В Апараті Верховної Ради зазначили, що не володіють інформацією про витрачені кошти. А щоб надати такі дані, необхідно провести узагальнення та аналітичну обробку великої кількості інформації.

При цьому повідомляємо, що відомості щодо планування та організації заходів за участю посадових осіб Верховної Ради, забезпечення безпеки яких здійснюється відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, а також інформація щодо службових відряджень народних депутатів України під час дії особливого періоду віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховній Раді України та Апараті Верховної Ради України тому не можуть бути надані відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації,

– йдеться у відповіді Апарату.

За словами Ірини Федорів, приховувати інформацію про витрати бюджетних коштів від платників податків не можна, а інформація про те, куди, чим та за які гроші вже з'їздили у відрядження посадовці, не може загрожувати їхній безпеці.

Директорка з юридичних питань громадської організації "Платформа прав людини" Ольга Вдовенко зазначає, що відмова з боку Апарату Верховної Ради насправді була незаконною.

Не може бути обмежено доступ до інформації про витрачання бюджетних коштів, а враховуючи, що запит стосувався відряджень посадових осіб Верховної Ради України, то тут мова, однозначно, йде саме про таку інформацію. Доступ до такої інформації може бути обмежено, виключно, із застосуванням "трискладового тесту", який має бути відображений у тексті відмові, але цього немає,

– зазначила юристка.

Ольга Вдовенко додала, що коли особа перебуває на якійсь високій посаді, то щодо неї можна вимагати оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві. Така інформація зокрема може міститися в наказах про відпустку чи відрядження.

Так громадська ініціатива “Голка” готує звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та в разі відсутності реакції з боку Апарату Верховної Ради України планує судове оскарження до адміністративного суду.

Нагадаємо, раніше "Голка" звернулася до Офісу президента, аби там невідкладно внесли зміни до Положень, які впливають на строки оприлюднення та розгляду петицій щодо вето. Активісти вирішили зробити це у відповідь на ігнорування президентом петиції щодо низки важливих законів.