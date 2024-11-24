Россия обеспокоена затратами на продолжение войны в Украине, – ISW

Россия обеспокоена экономической ценой продолжения ведения войны в Украине. В частности, российских солдат могут заставлять возвращать единовременные выплаты за нарушение дисциплины.

24 Канал пишет со ссылкой на ISW, что соответствующий законопроект подало 22 ноября российское минобороны.

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Что известно об обеспокоенности России из-за выплат оккупантам

Аналитики объяснили, что законопроект российского минобороны обязывает российских военнослужащих возвращать единовременные выплаты от подписания российских военных контрактов в случае совершения военнослужащими "грубого дисциплинарного проступка" или уклонения от военной службы.

Более того, даже Путин недавно сказал, что он обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России, в том числе из-за уменьшения выплат российским солдатам, раненым на поле боя.

Российское минобороны, вероятно, хочет, чтобы законопроект стимулировал лучшую дисциплину среди российских военнослужащих, особенно потому, что российские военные продолжают публично жаловаться на плохое обращение российского военного командования с их солдатами.

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В то же время представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков сказал, что в России не надо проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв, ведь российская власть продолжает склоняться к усилиям криптомобилизации. По его словам от 23 ноября 2024 года:

официальные лица Кремля пока не обсуждают второй тур мобилизации,

Россия пока набирает достаточное количество добровольцев по контракту.

Другие российские органы власти продолжают стимулировать дальнейший набор контрактников на войну.

Владимир Путин 23 ноября подписал закон, который позволяет российским солдатам, которые воевали в Украине, списывать кредиты на сумму до 10 миллионов рублей (около 95 869 долларов), если российские суды начнут дела о взыскании долгов до 1 декабря 2024 года, что, вероятно, будет стимулировать россиян с имеющимися долгами подписать контракты с министерством обороны России,

– объяснили в ISW.

Там добавили, что российский так называемый милблогер разместил объявление о наборе на военную службу в подразделения ВДВ России в нескольких субъектах России, пообещав покрыть расходы новобранцев на проезд для подписания контрактов.

Также там предложили единовременные выплаты 2,5 миллиона рублей (около 23 967 долларов) за контракты, подписанные в Тульской области, 3 миллиона рублей (около 28 760 долларов) за контракты в Белгородской и Нижегородской областях, и 2,1 миллиона рублей (около 20 132 долларов) – для контрактов, заключенных в Ленинградской области.