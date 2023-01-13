В России войны между элитой: политтехнолог сказал, какая польза от этого для Украины

Российское руководство продолжает разжигать между собой междоусобия. Внутри России произошел настоящий раскол.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, кадровые изменения у врага нельзя назвать ротацией.

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Проблемы России

Сергей Гайдай отметил, что президент России Владимир Путин, понимая, что в стране начались трудные времена, нуждался в контроле над своей элитой. Особенно это касается военных.

В первую очередь это очень четкий сигнал о том, что в России начались войны между элитами.

– заметил он.

По мнению политтехнолога, у диктатора есть три клана, которые и участвуют в принятии важных решений. Это военные, которых возглавляет российский министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов, генерал Александр Ларин.

"С другой стороны, есть ППК "Вагнера" с Пригожиным, их отношение к Суровикину, который возглавлял так называемую военную операцию. И без ФСБ, Патрушева не обошлось", - добавил он.

По словам Гайдая, между ними произошел раскол, являющийся плохим сигналом для России.

"В такие трудные времена у чиновника есть проблема военного переворота особенно, когда война идет на план", – подтвердил политтехнолог.

По его мнению, Россия повторяет свои ошибки после проигрыша в Первой мировой войне.

"Там ничего не меняется. Один из элементов, когда чиновник хочет держать элиту под контролем, это так называемая опричнина. Это выделяется особая когорта людей, имеющих право на силу, насилие", – пояснил Гайдай и добавил, что именно таким образом и можно обуздать элиту.

Вероятно, за этим стоят уже известные личности.

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Ключевые лица российской группировки

Не обошлось без Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.

"Была продемонстрирована "кувалда" как намек на то, что будет ожидать всех, кто не очень лоялен", – заметил он.

По мнению Гайдая, во внутренней борьбе, объединившись с ФСБшниками, победили именно военные. Как свидетельство – устранение Пригожина из-за поражения под Бахмутом. Также был убран Сергей Суровикин, не показавший эффективности.

Это хорошо для Украины. Мы понимаем, что он обещал, что благодаря прямому лобовому наступлению, а с другой стороны ракетному террору над украинцами, они переломили ход войны, а этого не удалось,

– подчеркнул политтехнолог.

Гайдай обратил внимание, что появление Ларина, замена Суровикина Герасимовым – это плюс для Украины. Потому что никаких новых эффективных военных там не появилось.

Ситуация в Соледаре

Раскол также отразился и на ситуации с украинским Соледаром.

"Я думаю, что был разговор с Путиным, когда военные и ФСБшники объяснили за Соледар. То есть, если им будет угрожать "кувалда", то они не гарантируют им безопасность", – предположил политтехнолог.

По его мнению, именно так работают алгоритмы у российских властей. Клан ФСБшников, объединившись с военными, отстранил пока от власти радикалов.

Что будет дальше, покажет время. Очень многое будет зависеть от того, что будет на фронте,

– подчеркнул он.

Сергей Гайдай напомнил, что у россиян есть серьезные информационные разногласия. Потому что "вагнеровцы" и Пригожин рапортуют о том, что они взяли Соледарь. А Минобороны говорит, что это не правда, что идут бои и Соледарь возьмут именно регулярная российская армия.

Однако судьба украинского Соледара только в руках ВСУ.

В Соледаре – жесткие бои: главное