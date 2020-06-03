В Соединенных Штатах уже неделю не утихают массовые протесты. Они начались после убийства полицейским Джорджа Флойда. Коп задушил афроамериканца коленом во время задержания. На улицы Миннеаполиса, где и случился инцидент, вышли тысячи людей. Они сожгли полицейский участок и устроили погромы. Протест против беспредела правоохранителей поддержали в других городах США и даже мира.

Как все началось: Флойда задушил полицейский

Уже неделю по всем Соединенным Штатам продолжаются массовые протесты, перерастающие в беспорядки и грабежи. Ни американские политики, ни лидеры расовых меньшинств, ни журналисты, ни эксперты не могут сейчас предложить разумного средства разрешения этой проблемы. Это настоящий тупик. Детальнее – читайте в блоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Большинство уже, наверное, знает, но я на всякий случай напомню, что протесты начались 25 мая, когда в интернет попало сразу несколько видеороликов, на которых видно, как несколько полицейских держат на земле чернокожего подозреваемого, а один из них наступил Джорджу Флойду на горло коленом и душит его. Флойд сначала хрипел, что не может дышать, просил убрать ногу, но потом затих. Собравшиеся вокруг люди умоляли полицейского не убивать подозреваемого, но тот не реагировал на их мольбы.

В результате Флойд умер от асфиксии. Его просто задушили – безо всякого суда и следствия. Прямо перед магазином, в котором его заподозрили в использовании фальшивых 20 долларов. То есть человека убили за 500 гривен.

Разумеется, это вызвало настоящий всплеск ярости – как среди чернокожих, так и среди всех остальных людей, которым не нравится, что полицаи вообще ни за что убили 46-летнего мужика посреди города.

Видео 18+: полицейский задушил Джорджа Флойда



Дерек Шовин та Джордж Флойд / Коллаж 24 канала

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Протесты переросли в погромы

Дальше все пошло по обычному для таких случаев сценарию: у дома убитого начали собираться люди, когда их стало больше тысячи, они пошли в поход на местный полицейский участок. Там их стало еще больше. К простым протестующим присоединились хулиганы, мародеры и уличные банды. Начался штурм полицейского участка, его сожгли, а злая толпа пошла крушить все вокруг – магазины, машины, обычных прохожих.

А уже на следующий день практически то же самое стало происходить не только в Миннеаполисе, но и в десятках других американских городов, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Звучит жутко, неприятно, но этот сценарий является обычным, поскольку американские полицейские очень уж часто стали убивать безоружных чернокожих мужчин.



Молчание – жестокость / Фото: Insider



Задержание / Фото AP Задержание / Фото AP



Американские полицейские очень уж часто стали убивать безоружных чернокожих мужчин / Скриншот Американские полицейские очень уж часто стали убивать безоружных чернокожих мужчин / Скриншот



Протесты стали переросли в погромы / Фото AP Протесты стали переросли в погромы / Фото AP

Неужели в США до сих пор силен расизм

И тут встает вопрос: как же так? Почему это происходит? Американцы уже черного президента себе избрали. Неужели там до сих пор настолько силен расизм? Короткий ответ – да.

Дело в том, что из-за рабства и сегрегации бесконечные поколения черных жили в нищете, в бесправии и без доступа к образованию и культуре. Из-за этого у них сложилась своя культура, которая во многом основана на ценностях выживания – надо быть сильным, надо уметь постоять за себя. Почти единственной доступной для них карьерой очень долго была карьера в преступной банде. Ситуация очень сложная.

Например, чернокожий ребенок, который любит учиться, читает книги, увлекается физикой, становится чужим для своих же. Часто его обзывают, над ним издеваются в том смысле, что он типа хочет стать белым, а это – оскорбление. Если же такой ребенок каким-то чудом попадает в хорошую школу, где учатся дети богатых белых, то его начинают прессовать одноклассники из-за цвета кожи и бедности.

Это замкнутый круг:

В таких условиях сама жизнь выталкивает многих чернокожих в преступный мир. Полицейские, которые по долгу службы постоянно имеют дело с преступниками, постепенно начинают думать, что если очень многие преступники черные, то и все чёрные – преступники. А с преступниками разговор один – коленом на горло и "Молчи, тварь!". Вот так и появляется системный расизм в американской полиции.

Даже самый либеральный коп через какое-то время начинает видеть в чернокожих людях потенциальных бандитов. А в Америке любой может купить себе пистолет. Поэтому бандиты там вооружены. В результате американские полицейские очень часто ведут себя с чернокожими мужчинами так, как если бы перед ними был тяжело вооруженный боевик, а не простой дядя Вася, который в тапках в магазин вышел.

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За что протестуют

В США действует огромное число НКО, которые ведут борьбу против расизма и дискриминации. Но они никак не могут продавить законы против настолько жестокого обращения с задержанными. Более того, обычно они даже не могут добиться наказания полицейских, которые убивают этих задержанных. В этом конкретном случае обвинение предъявили одному, а не четырем полицейским, которые задерживали Флойда.

Да и этого одного обвиняют в убийстве третьей степени. В переводе на наши реалии это называется причинение смерти по неосторожности. За него дадут пару лет тюрьмы – и все. Конечно, это несправедливо. Главное требование тех, кто сейчас митингует по всей Америке – это восстановление справедливости.

Люди хотят, чтобы:

во-первых, полицейские получили по полной программе – как за умышленное убийство, а во-вторых, они хотят принять новые законы, которые ограничат полицейское насилие.

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Выполнит ли власть условия

Можно ли это сделать? И по первому, и по второму пункту – да, можно. Но вот будет ли это сделано? Скорее всего, нет. Для наказания виновных и принятия новых законов нужна политическая воля. То есть нужно, чтобы президент США Дональд Трамп надавил на нужные рычаги. Но он категорически не хочет этого делать.

Для Трампа это убийство и эти беспорядки стали подарком небес. Он сначала позволил им хорошо разгореться, а потом объявил, что применит максимальную силу для их подавления. Президент даже пригрозил использовать американскую армию для разгона демонстрантов, что вообще не очень-то законно. Но для Трампа это неважно.

Беспорядки и грабежи дали ему возможность показать себя президентом, который отстаивает закон и порядок, который защищает людей от грабежей и погромов. Он работает на поляризацию общества. Говорит, мол, я быстро и жестко справлюсь с погромщиками и верну мир и спокойствие в города, а вот мой соперник Байден – он слабый, он будет с ними заигрывать.



Байден и Трамп / Коллаж 24 канала

Байден и правда не может взять и выступить в поддержку полиции, так как его обвинят в расизме. Он сейчас оказался между двух огней, ему тяжело встать на любую из сторон. А Трамп четко разграничивает, что черные – это враги и погромщики, я против них пущу армию, чтобы защитить мир и спокойствие белых.

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Многие белые американцы сейчас очень напуганы происходящим. Им очень страшно, когда они видят сцены погромов, избиений, пожаров и грабежей. Очень многие из них поэтому проголосуют за Трампа, лишь бы все это безобразие прекратилось. Их можно понять, их действия кажутся разумными. Но есть одна небольшая проблема.

Если полицейских убийц сейчас не накажут и если не будут приняты законы, ограничивающие полицейское насилие, то такие убийства и такие погромы будут продолжаться и в будущем. Они будут повторяться и повторяться. Дело в том, что черные американцы уже поняли: вся остальная страна начинает к ним прислушиваться и начинает интересоваться их проблемами только тогда, когда по всей Америке начинают гореть полицейские участки.

Без массовых погромов никто ничего не делает для улучшения очень сложной ситуации, в которой живут чернокожие американцы. Это – единственный их способ напомнить о себе и своих проблемах.

Поэтому пока у власти Трамп, такие ситуации будут повторяться раз за разом, пока кто-то все-таки не додумается хотя бы частично восстановить справедливость. Принять новые законы и изменить отношение к людям с другим цветом кожи. Ну а нынешние беспорядки пока не стихают. И я думаю, они будут продолжаться еще довольно долго.