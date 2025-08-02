Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предположил, что НАТО действительно может оказаться под угрозой распада. Это один из вероятных сценариев, если Соединенные Штаты не изменят свою нынешнюю политику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова в интервью Натальи Мосейчук на ее ютуб-канале.

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Кирилл Буданов выразил сомнение в долгосрочной эффективности крупных международных альянсов, подчеркнув, что больше доверяет двусторонним форматам сотрудничества.

"Я вообще в широкие альянсы не до конца верю. Я верю в то, что они могут существовать, но ограниченный промежуток времени. Реально существовать, а не номинально, и функционировать эффективно", – объяснил глава ГУР.

Он также прокомментировал заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который предположил возможный распад НАТО и ЕС по аналогии с распадом СССР и Варшавского договора.

При том, что я его (Суркова – 24 Канал) откровенно ненавижу за все то, что он принес сюда (в Украину – 24 Канал), я боюсь, что это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас,

– отметил Буданов.

В то же время он отметил, что этот сценарий не является неизбежным, но остается вероятным, если международное сообщество не прибегнет к решительным действиям.

"Я не говорю, что это 100% вариант. Но это один из вероятных вариантов... Потому что просто закрывать все время глаза, говоря "мы все сочувствуем, Россия делает плохо, Украина молодец" – так никто и не смог сделать резкие шаги, чтобы не то что этому помешать. Это толкает всех в вопрос неуверенности в будущем развитии имеющихся сейчас геополитических образований", – подытожил глава украинской разведки.

К слову, Кирилл Буданов также отметил, что Россия планирует самую масштабную программу перевооружения с 1980 года, стремясь потратить на это 1,1 триллиона долларов. Этим страна-агрессор хочет подготовиться к возможной войне с НАТО к 2030 году.