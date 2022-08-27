путинизм "с человеческим лицом", – эксперт предположил, что будет с российским режимом

Старанием добиться переговоров на выгодных для себя условиях кремль хочет показать, что с ним все еще могут договариваться другие страны. Состояние путинского режима имеет все признаки позднего СССР периода "перестройки".

В москве необратимо начнет сыпаться политическая система, но доподлинно неизвестно, завершится ли это распадом россии. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

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россия напоминает поздний СССР

Эксперт убежден, что все те процессы, которые сейчас происходят в России, похожи на начало распада страны.

Даже попытки россии вести переговоры и согласие допустить инспекцию МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС – это смягчение тона. В позднем советском союзе был термин "социализм с человеческим лицом" и сейчас мы тоже видим попытку сделать путинизм "с человеческим лицом",

– объяснил обозреватель.

По его мнению, это попытка показать, что с путинским режимом можно вести переговоры.

"Это очень схоже с тем, с чего начиналась перестройка в советском союзе. Только коснись этой жесткой системы – она начинает сыпаться. Я уверен, что там появится настоящий федерализм, потому что сейчас его не существует. Но распадется ли россия физически после таких глубоких политических изменений – мне кажется, что это зависит от экономической ситуации", – отметил Ижак.

Он добавил, что этот процесс будет напрямую зависеть от способности россии выживать в условиях санкционного режима.

"Вероятность такая есть, но я бы не сказал, что россия распадется. Разве что кроме Чечни и нескольких других территорий", – считает аналитик.

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Почему россию не будут подталкивать к распаду

По словам эксперта, опасения стран Запада, что после распада россии на международной арене появятся новые субъекты, которые будут иметь в своем арсенале ядерное и другие виды оружия – сдерживающий элемент для форсирования распада.

Ни одна цивилизованная страна мира не будет подталкивать россию к распаду. Все направлено на то, чтобы россия изменила свою политику, но подталкивать россию к распаду специально не будут.

– заверил Ижак.

В качестве примера он напомнил о выступлении Джорджа Буша-старшего в Киеве, когда он призвал Украину не выходить из СССР.

"Но после путча, в сентябре США сказали, что если Украина проголосует 1 декабря и поддержит Акт Независимости, то США признают Украину. Это очень тонкая материя, будет ли США признавать отдельные куски россии и я думаю, что здесь будет то же самое", – подчеркнул специалист.

По его мнению, если в россии "сами по себе" начнутся процессы распада, тогда США и другие страны приступят к работе с отдельными территориями, решая вопросы ядерного оружия и других опасных вещей.

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