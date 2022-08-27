У москві незворотно почне сипатись політична система, але достеменно невідомо, чи завершиться це розпадом росії. Про це 24 каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

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росія нагадує пізній СРСР

Експерт переконаний, що всі ті процеси, які зараз відбуваються у росії, схожі на початок розпаду країни.

Навіть намагання росії вести переговори й згода допустити інспекцію МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС – це є пом'якшенням тону. У пізньому радянському союзі був термін "соціалізм з людським обличчям" і зараз ми теж бачимо спробу зробити путінізм "з людським обличчям",

– пояснив оглядач.

На його думку, це є намаганням показати, що з путінським режимом можна вести переговори.

"Це дуже схоже з тим, з чого починалась перебудова в радянському союзі. Тільки торкнись цієї жорсткої системи – вона починає сипатись. Я впевнений, що там з'явиться справжній федералізм, бо зараз його не не існує. Але чи розпадеться росія фізично після таких глибоких політичних змін – мені здається, що це залежить від економічної ситуації", – зазначив Їжак.

Він додав, що цей процес безпосередньо залежатиме від спроможності росії виживати в умовах санкційного режиму.

"Вірогідність така є, але я не сказав би, що росія розпадеться. Хіба що окрім Чечні й декількох інших територій", – вважає аналітик.

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Чому росію не будуть підштовхувати до розпаду

За словами експерта, побоювання країн Заходу, що після розпаду росії на міжнародній арені з'являться нові суб'єкти, які матимуть у своєму арсеналі ядерну та інші види зброї – є стримувальним елементом для форсування розпаду.

Жодна цивілізована країна світу не буде підштовхувати росію до розпаду. Все спрямовано на те, щоб росія змінила свою політику, але підштовхувати росію до розпаду спеціально не будуть,

– запевнив Їжак.

Як приклад він нагадав про виступ Джорджа Буша-старшого у Києві, коли він закликав Україну не виходити з СРСР.

"Але після путчу, у вересні США сказали, що якщо Україна проголосує 1 грудня і підтримає Акт Незалежності, то США визнають Україну. Це дуже тонка матерія, чи США визнаватимуть окремі шматки росії і я думаю, що тут буде те ж саме", – підкреслив фахівець.

На його думку, якщо у росії "самі собою" розпочнуться процеси розпаду, тоді США й інші країни розпочнуть працювати з окремими територіями, вирішуючи питання ядерної зброї та інших небезпечних речей.

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