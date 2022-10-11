Фюрер в Кремле понял, что крах близко: что станет одним из "гвоздей"

Патриарший престол должен вернуться в Киев, потому что РПЦ потеряла право называться православной церковью. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Империя уже над пропастью

Украина вместе с демократическим миром кует победу над российским фашизмом на полях сражений и на информационном фронте.

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Крах возрожденной "российско-советской империи" обусловлен историческими факторами, и то, что сопротивляться "жернам истории" бесполезно, понимает уже даже престарелый фюрер в Кремле. Именно с этим связаны его попытки напугать мир ядерной катастрофой и заставить пойти на компромисс с его империей зла, чтобы выиграть время на подготовку очередного вторжения в Украину, Грузию, страны Балтии, Скандинавию или Восточную Европу.

Поэтому на повестку дня уже необходимо выносить вопросы обеспечения бескровного распада "российской империи" на свободные национальные государства. В то же время не менее важна задача создания условий для того, чтобы фашистская идеология "русского мира" не смогла возродиться. А агрессия, порожденная ее лживыми тезисами, не повторилась.

Это обязанность Украины и демократических стран перед жертвами Бучи, Ирпеня, Изюма, Мариуполя и других украинских городов и сел, полностью почувствовавших на себе все "бонусы", которые несет с собой "русский мир". Не допустить рецидива фашизма – самая главная и стратегическая цель мирового сообщества сразу после совместной победы.

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"Кристраж" в рясе

И здесь возникает самый главный вопрос: что делать с госдепартаментом московской власти, который называется "Русская православная церковь". Конкретно она заразила российское общество вирусом "русского мира". А после благословения агрессии Москвы в 2014-м и 2022-м и тысячи невинных жертв, которых она породила, РПЦ окончательно потеряла связь с христианскими ценностями и православием как таковым.

В принципе вся история РПЦ – это подделки, шантаж и подкуп. Воспользовавшись падением Византии в 1488 году, московские попы самовольно вышли из подчинения Вселенскому константинопольскому престолу и объявили "самостоятельность". При этом рязанского епископа Московского царства Иону назвали почему-то "Митрополитом Киевским". Однако официального признания эта афера не получила.

Поэтому в 1589 году, выманив обманом к себе Константинопольского патриарха Иеремию II, московский царь Борис Годунов держал его в заложниках до тех пор, пока не получил грамоту (не Томос) об утверждении Московского патриархата и названия митрополита Иова "патриархом Московским и всея Руси". После – дал довольно щедрую взятку – сорок сороков меха и 200 золотых червонцев. А меньше, чем через 100 лет, в 1686 году, РПЦ аннексировала Киевскую митрополию, переподчинив ее вместо Константинополя себе.

Уже в 1721 году московский царь Петр I ликвидировал Московский патриархат, а РПЦ практически перестала существовать как церковь в широком смысле этого слова. Всеми делами РПЦ начал руководить специальный госорган – Священный синод, сильно влиявший на политическую жизнь государства и боровшийся с инакомыслием.

Окончательно перевел РПЦ в департамент спецслужб (на тот момент КГБ) советский диктатор Иосиф Сталин в 1943 году. Современная РПЦ – одна из составных частей ФСБ, которая занимает карательную и пропагандистскую нишу. Поэтому не имеет морального права именоваться церковью и оплотом славянского православия.

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Армагеддон для РПЦ

Патриарх Кирилл, продвигавший "русский мир" и благословивший кровавую бойню, унесшую тысячи невинных жизней, должен быть свергнут, а сама РПЦ подвергнуться реформации. Это основная задача мирового православия сейчас. Руководить приходами бывшей РПЦ на переходный период, чтобы не разрывать каноническую связь, сможет как наместник предстоятель Украинской Православной Церкви, которая, наконец, сможет избавиться от позорной приставки МП. Такой период управления наместниками в истории православной церкви был уже в середине XX века.

Этот вариант даст время на создание на территории "российской империи" действительно христианской православной церкви, вместо ФСБшной секты, официального ее оформления и новой митрополии, согласно заключению Вселенской православной церкви.

Сам же патриарший престол должен вернуться на историческую родину – в колыбель славянского православия, Киев. Именно Киев, по древней легенде, избрал апостол Андрей Первозванный для центра распространения христианства на наших землях: "Видите эти горы? На этих горах воссияет благодать Божия".

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