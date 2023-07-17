Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что Владимир Путин боится второго развала.
Смотрите также Мятеж Пригожина – российская гражданская война, в которой нет победителей
"Мы его ждем, ведь Владимир Путин то и дело получает то, чего не хочет. Он тяжело работает, чтобы добиться противоположного результата. Посмотрите на расширение НАТО", – отметил Рашкин.
Смена режима была бы прекрасной, если бы в России была бы демократия и там каждые несколько лет сменялись президенты. Однако она именно та страна, где власть захватили спецслужбы, которые "успешно" контролируют пассивное население тех территорий. Но оно иногда может бунтовать, так что в стране-агрессоре всегда есть варианты для смены власти.
Пригожин – это лишь первый выстрел в избирательной гонке или смене власти. Сейчас разные генералы, полковники будут в отставке, ведь продолжаются "чистки". Сейчас у России большая турбулентность, которая может привести к какому-то развалу,
– отметил общественный и политический деятель из США.
Если российскому диктатору будет казаться, что его власти пришел конец, то он может применить ядерное оружие. И ему будет безразлично, где бить – он может ударить даже по Воронежу.
Почему США не могут ликвидировать российского диктатора: смотрите видео
Как может наступить конец России
По мнению Юрия Рашкина, первый вариант конца страны-агрессора – вариант Евгения Пригожина, то есть – Судановский. Мол, определенная группа военных людей должна захотеть захватить власть в Москве. При этом должна быть задействована авиация – самолеты, вертолеты, также все это должно быть с перестрелками.
Второй вариант – то, что происходило в Сербии в Белграде. Тогда война закончилась довольно быстро.
"Когда им сказали, чтобы они завершали войну, они не завершали. Вместо этого устроили геноцид. Весь мир в конце концов попросил НАТО и США, чтобы они помогли", – добавил депутат от округа Рок в штате Висконсин.
Почему США не могут уничтожить Путина
Соединенные Штаты Америки не ликвидируют российского диктатора, ведь они не убивают глав государств, потому что это может привести к войне. Также непонятно, чем это может завершиться.
"Это – не наша политика", – отметил Рашкин.
По словам общественного и политического деятеля, генерал-лейтененат Бен Годжес встревожен, ведь нет никаких гарантий, что после Путина будет хуже или лучше. Мол, это – не решение проблем.
"Мы понимаем, что Путин, конечно, олицетворение проблемы, но там настолько глубже проблемы, как мы видим за полтора года этой войны", – отметил общественный и политический деятель из США.
С сообщниками российского диктатора гораздо большая и более глубокая проблема, чем тот факт, что Россия должна проиграть войну против Украины.
Что должно произойти, чтобы Путина уничтожили? Бен Годжес говорит: "Это – дело россиян, это их проблема. А уничтожение российской империи зла – это гораздо большая проблема", – рассказал Юрий Рашкин.
Раскол России: что может происходить
- Страна-агрессор может потерять немало территорий, ведь есть республики, которые захотят выйти из состава России в будущем. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, народы Кавказа, Сибири, Урала, Кубани, украинского "Зеленого клина", Башкирии, Якутии, Татарстана, Удмуртии и другие имеют полное право на самоопределение. А также выход из состава страны-агрессора и образование суверенных и независимых государств.
- Недомятеж главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина ослабит Россию. Неудачный мятеж запустил хаотические процессы. Их последствия будут в будущем. По словам военного эксперта Олега Жданова, такие попытки мятежа через определенное время могут повториться.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что российское общество раскололось на несколько частей. По словам Буданова, в России скоро может начаться гражданская война.