Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він зауважив, що Владімір Путін боїться другого розвалу.

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"Ми його чекаємо, адже Владімір Путін раз за разом отримує те, чого не хоче. Він тяжко працює, аби добитися протилежного результату. Подивіться на розширення НАТО", – зазначив Рашкін.

Зміна режиму була б прекрасною, якби в Росії була б демократія і там кожні кілька років змінювалися президенти. Однак вона саме та країна, де владу захопили спецслужби, які доволі "успішно" контролюють пасивне населення тих територій. Але воно інколи може бунтувати, тож в країні-агресорці завжди є варіанти для зміни влади.

Пригожин – це лише перший вистріл у виборчих перегонах або зміні влади. Зараз різні генерали, полковники будуть у відставці, адже тривають "чистки". Нині в Росії велика турбулентність, яка може призвести до якогось розвалу,

– зауважив громадський і політичний діяч із США.

Якщо російському диктатору буде здаватися, що його владі прийшов кінець, то він може застосувати ядерну зброю. І йому буде байдуже, де бити – він може вдарити навіть по Воронежу.

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Як може настати кінець Росії

На думку Юрія Рашкіна, перший варіант кінця країни-агресорки – варіант Євгенія Пригожина, тобто – Суданівський. Мовляв, певна група військових людей має захотіти захопити владу в Москві. При цьому, має бути задіяна авіація – літаки, вертольоти, також все це має бути з перестрілками.

Другий варіант – те, що відбувалося у Сербії в Белграді. Тоді війна закінчилася доволі швидко.

"Коли їм сказали, щоби вони завершували війну, вони не завершували. Замість цього влаштували геноцид. Увесь світ врешті-решт попросив НАТО й США, щоби вони допомогли", – додав депутат від округу Рок у штаті Вісконсин.

Чому США не можуть знищити Путіна

Сполучені Штати Америки не ліквідовують російського диктатора, адже вони не вбивають керівників держав, бо це може призвести до війни. Також незрозуміло, чим саме це може завершитися.

"Це – не наша політика", – зауважив Рашкін.

За словами громадського і політичного діяча, генерал-лейтененат Бен Годжес збентежений, адже немає жодних гарантій, що після Путіна буде гірше чи краще. Мовляв, це – не розв'язання проблем.

"Ми розуміємо, що Путін, звісно, уособлення проблеми, але там настільки глибше проблеми, як ми бачимо за півтора року цієї війни", – зауважив громадський і політичний діяч із США.

Зі спільниками російського диктатора значно більша та глибша проблема, ніж той факт, що Росія має програти війну проти України.

Що має відбутися, аби Путіна знищили? Бен Годжес каже: "Це – справа росіян, це їх проблема. А знищення російської імперії зла – це набагато більша проблема", – розповів Юрій Рашкін.

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