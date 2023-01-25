У войны появилась цена, – оппозиционер о том, как ее испытывают рядовые россияне
Российское правительство принимает все расслаивающие общество решения. Они ощутимо ударят по сознанию и навайте по кошельку русского народа.
Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он предположил, что нынешняя ситуация может привести к распаду России.
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Российские СМИ сообщили, что городской суд Москвы ликвидировал правозащитную организацию России Московскую Хельсинкскую группу. Также Госдума приняла закон, разрешающий депутатам не обнародовать декларации о своих доходах.
Последствия российских решений
Олевский заметил, когда информация о доходе депутатов находилась в открытом доступе, россияне знали о размерах состояния депутатов, заработанных незаконным способом.
Теперь, когда декларации публиковаться не будут начнет появляться мифотворчество о том, какие они невероятно богаты, какие у них невероятные замки, какая запрещенно-сладкая и неизвестная эта жизнь,
– подчеркнул журналист.
Он убежден, что подобное мифотворчество приведет к большому расслоению, существующему в диктаторских режимах, которое сейчас создает Путин.
"Это расслоение может стать залогом предстоящего увольнения россиян", - отметил Олевский.
Олевский о последствиях режима для России: смотреть видео
Россияне почувствовали цену войны
Оппозиционер сообщил, что россияне уже начинают страдать. В России в несколько раз выросли цены на потребительские товары: от лекарства до еды, что стало заметным после января 2023 года.
Они не были заметны до этого. И казалось, что у войны нет цены. Да нет, у войны есть цена,
– подчеркнул говорящий.
Расслоение в России может обернуться непредсказуемыми последствиями, убежден Олевский. Следует учесть количество оружия, людей, потерявших здоровье и психику на войне, столкновения элит между собой и раздел собственности, который начнется.
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