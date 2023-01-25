У войны появилась цена, – оппозиционер о том, как ее испытывают рядовые россияне

Российское правительство принимает все расслаивающие общество решения. Они ощутимо ударят по сознанию и навайте по кошельку русского народа.

Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он предположил, что нынешняя ситуация может привести к распаду России.

К теме Угрожает ударами по Германии: Соловьев назвал Шольца и Бербок "нацистами" из-за танков Leopard

Российские СМИ сообщили, что городской суд Москвы ликвидировал правозащитную организацию России Московскую Хельсинкскую группу. Также Госдума приняла закон, разрешающий депутатам не обнародовать декларации о своих доходах.

Последствия российских решений

Олевский заметил, когда информация о доходе депутатов находилась в открытом доступе, россияне знали о размерах состояния депутатов, заработанных незаконным способом.

Теперь, когда декларации публиковаться не будут начнет появляться мифотворчество о том, какие они невероятно богаты, какие у них невероятные замки, какая запрещенно-сладкая и неизвестная эта жизнь,

– подчеркнул журналист.

Он убежден, что подобное мифотворчество приведет к большому расслоению, существующему в диктаторских режимах, которое сейчас создает Путин.

"Это расслоение может стать залогом предстоящего увольнения россиян", - отметил Олевский.

Олевский о последствиях режима для России: смотреть видео

Россияне почувствовали цену войны

Оппозиционер сообщил, что россияне уже начинают страдать. В России в несколько раз выросли цены на потребительские товары: от лекарства до еды, что стало заметным после января 2023 года.

Они не были заметны до этого. И казалось, что у войны нет цены. Да нет, у войны есть цена,

– подчеркнул говорящий.

Расслоение в России может обернуться непредсказуемыми последствиями, убежден Олевский. Следует учесть количество оружия, людей, потерявших здоровье и психику на войне, столкновения элит между собой и раздел собственности, который начнется.

У россиян "пылает" от военной помощи Украине