Россия непременно развалится: оппозиционер назвал предпосылки этого процесса

Россия не несет ничего жизнеспособного и позитивного для человечества. Эта структура должна быть полностью развалена, к чему она и идет.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что никакой "прекрасной России будущего", о которой мечтают некоторые так называемые "оппозиционеры", не будет. Проект "Россия" уже давно себя исчерпал.

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Распад России будет

Как отметил Яковенко, Россия и так двигалась к своему концу. А полномасштабная война против Украины только приблизила этот процесс.

Мы видим агонию России. Это – монстр, который не имеет ничего жизнеспособного. Он приносит только убийства. Не существует никакого механизма трансформации того, что сейчас есть на территории под названием Россия, на что-то хорошее. Такого механизма не существует. Есть механизм распада,

– подчеркнул Яковенко.

Понятно, что во время распада России могут произойти трагические события на территории самой страны-агрессора. Но это значительно лучше, чем то, если бы она смогла сохранить себя в теперешнем виде. Распад России будет благом для сотни миллионов людей.

В этом контексте странно читать заявление вдовы Юлии Навальной, которая возмутилась из-за идеи деколонизации России и говорила бред о людях "с общим бэкграундом". Это свидетельствует о том, что ни она, ни ее люди совершенно не понимают, что такое Россия.

Эта вся команда Навального лишилась "головы". Навальный все же был человеком, который рефлексировал. У него были разные периоды в жизни, разные взгляды, многие из которых были мне не близки. Но он был человеком, который способен менять позицию. В последний период жизни он написал важные тексты, где изменил позицию. С его гибелью его команда берет старые идеи Навального и пытается за что-то из них держаться. Они становятся "начетчиками". Они держатся за старые "догмы", которые не учитывают новые ситуации,

– отметил Яковенко.