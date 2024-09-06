Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що ніякої "прекрасної Росії майбутнього", про яку мріють деякі так звані "опозиціонери", не буде. Проєкт "Росія" вже давно себе вичерпав.

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Розпад Росії буде

Як наголосив Яковенко, Росія і так рухалася до свого кінця. А повномасштабна війна проти України лише наблизила цей процес.

Ми бачимо агонію Росії. Це – монстр, який не має нічого життєздатного. Він приносить лише вбивства. Не існує ніякого механізму трансформації того, що зараз є на території під назвою Росія, на щось добре. Такого механізму не існує. Є механізм розпаду,

– підкреслив Яковенко.

Зрозуміло, що під час розпаду Росії можуть статися трагічні події на території самої країни-агресорки. Але це значно краще, ніж те, якби вона змогла зберегти себе в теперішньому вигляді. Розпад Росії буде благом для сотні мільйонів людей.

У цьому контексті дивно читати заяву вдови Юлії Навальної, яка обурилася через ідею деколонізації Росії та говорила маячню про людей "зі спільним бекґраундом". Це свідчить про те, що ні вона, ні її люди абсолютно не розуміють, що таке Росія.

Оця вся команда Навального позбулася "голови". Навальний все ж був людиною, яка рефлексувала. В нього були різні періоди в житті, різні погляди, багато з яких були мені не близькими. Але він був людиною, яка здатна міняти позицію. В останній період життя він написав важливі тексти, де змінив позицію. З його загибеллю його команда бере старі ідеї Навального та намагається за щось з них триматися. Вони стають "начотчиками". Вони тримаються за старі "догми", які не враховують нові ситуації,

– зауважив Яковенко.