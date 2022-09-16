"Думает, как вернуть территории": почему Турция может претендовать на часть россии

Разговоры о том, что россия в результате своих злодеяний в конце концов просто развалится, не утихают. Существуют разные предположения относительно того, что будет с территориями россии после ее вероятного распада. Одна из версий – то, что на некоторые из них претендует Турция.

Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс. Он пояснил, что значительной частью отдельных стран, которые появятся после распада россии, будут тюркоязычные, и они объединятся с Турцией в ее проекте "тюркский мир".

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Это идея пантюркистов, то есть тех структур в Турции, которые говорят, что в россии очень много тюркоязычных граждан, которые сейчас в значительной степени находятся в плену. То есть россия в свое время их (территории – 24 канал) захватила, "отжав", кстати, в Османской империи. Турция, мне кажется, сейчас думает, как вернуть эти территории,

– предположил Усс.

Что известно о геополитических амбициях Турции

Он отметил, что 2 – 3 года назад на одном из ведущих телеканалов Турции показали карту Евразии с зонами влияния этой страны на долгую перспективу – 2050 год. Там было показано, что Турция будет влиять и на Крым, там татары, и на побережье морей, потому что будут определенные инвестиции туда. Но самое интересное, что там, где сейчас граница Украины и россии, на этой карте появилась граница Украины и Турции.

"Они говорят, что все эти территории, так или иначе, будут под влиянием Турции, особенно Татарстан, Башкортостан, Якутия. То есть очень многим народам россии, которые пока забыли о своей этнической принадлежности, мне кажется, Турция очень быстро напомнит", – говорит главный консультант Института стратегических исследований.

Следовательно, он считает, что больше распада россии ждет даже не Украина, которая заинтересована в этом для собственной безопасности, а Турция, потому что она знает, что делать с этими землями.

Иван Усс рассказал, что может ждать россия после распада: смотрите видео

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