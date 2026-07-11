Об этом "24 Канал" рассказал политический консультант, эксперт по международным отношениям Глеб Остапенко, подчеркнув, что в первую очередь необходимо привлечь к ответственности руководство России. Только после этого можно будет думать о возможном либо обвале, либо революции, которая может перекинуться на другие территории.

Запад боится распада России

По словам политического консультанта, Запад до сих пор не изменил свою позицию в вопросах опасений по поводу распада России. Похожая ситуация была перед распадом Советского Союза.

На Западе считают, что Россия и те земли, которые останутся в том или ином формате, станут просто неконтролируемыми. От этого дополнительную территориальную и геополитическую выгоду получит Китай. Якобы из-за хаоса в стране-агрессоре Пекин "что-то себе заберет".

Кроме того, здесь речь идет о вопросе ядерного оружия. Запад боится, что его никто не будет контролировать.

Но вопрос в том, что если мы рассчитываем такие сложные элементы, которые невозможно окончательно проанализировать, то зачем вообще о них думать? Если это произойдет, то это произойдет, и никто не сможет контролировать этот процесс, а лишь на микроуровне уже управлять тем, что будет происходить. Давайте сначала разгромим Россию и доведем ее до того консенсусного состояния, которое есть или которого нет в западном обществе,

– подчеркнул Остапенко.

Политический консультант о страхе Запада: смотрите видео

Он добавил, что бояться России не нужно. Вместо этого сначала стоит дождаться либо процесса примирения, либо процесса распада страны-агрессора, и только потом бороться с этим или использовать в своих интересах.