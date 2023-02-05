Без развала России на десятки государств агрессия никогда не закончится, – политолог

Экспосол в США в Украине Джон Хербст заявил, что США и Германия до сих пор серьезно озабочены возможной эскалацией войны, поэтому они так долго и с осторожностью взвешивают каждое свое слово и решение.

Политолог, исполнительный директор "Института мировой политики" Евгений Магда подчеркнул, что Украина делает максимум на сегодняшний момент. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, не от украинской стороны зависит то, что у США была травма после Афганистана с 2021 года. И потому они не решались предоставлять нам необходимую военную технику достаточно быстро.

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Поражения Украины не произошло и уже не произойдет

Однако он предложил вспомнить ситуацию годичной давности: тогда Украина и мечтать не могла о высокоточной артиллерии, танках, современных средствах ведения боевых действий.

В то время, когда разведки стран НАТО наверняка знали о планах России по вторжению на территорию Украины, мы получали противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК – те разновидности оружия, которые можно было использовать в условиях партизанской войны.

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что по их расчетам, на которые опиралась в тот момент политическая позиция стран Запада, Украина должна была развалиться, а ВСУ должны были потерпеть поражение. Но этого не произошло и, очевидно, уже не произойдет.

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Россия постарается взять реванш в странах Европы

"Однако мы должны понимать, что длительная затяжная война несет не только большие жертвы, ущерб и страдания. Она разрушает мировую экономическую систему", – отметил Магда.

По его мнению, чем быстрее и чем лучшее оружие нам будут предоставлять, тем быстрее эта война закончится и Россия будет снова загнана в свое стойло – в худшем случае.

А в лучшем случае будет осуществлен процесс ее дезинтеграции. Потому что только развал России на десятки суверенных государств обеспечит существование безопасной Европы. Без этого даже путём мирного договора между Россией и Украиной война и агрессия со стороны России не завершится. Обратите внимание на Грузию, Армению, Казахстан, а также на заявления Лаврова по Молдове,

– подчеркнул собеседник.

Евгений Магда отметил, что не стал бы исключать тот факт, что Россия будет пытаться, даже продолжая войну против Украины, осуществлять военные провокации и пытаться взять хотя бы символический реванш в других странах Европы.

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