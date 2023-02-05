Політолог, виконавчий директор "Інституту світової політики" Євген Магда наголосив, що Україна робить максимум на сьогоднішній момент. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, не від української сторони залежить те, що у США була травма після Афганістану з 2021 року. І тому вони не наважувались надавати нам потрібну військову техніку достатньо швидко.

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Поразки України не сталося і вже не станеться

Проте він запропонував згадати ситуацію річної давнини: тоді Україна і мріяти не могла про високоточну артилерію, танки, сучасні засоби ведення бойових дій.

В той час, коли розвідки країн НАТО напевне знали про плани Росії щодо вторгнення на територію України, ми отримували протитанкові ракетні комплекси, ПЗРК – ті різновиди зброї, які можна було використовувати в умовах партизанської війни,

– наголосив експерт.

Він зазначив, що за їхніми розрахунками, на які спиралась у той момент політична позиція країн Заходу, Україна мала розвалитися, а ЗСУ мали зазнати поразки. Але цього не сталося і очевидно вже не станеться.

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Росія намагатиметься взяти реванш в країнах Європи

"Проте ми маємо розуміти, що тривала затяжна війна несе не тільки великі жертви, збитки і страждання. Вона руйнує світову економічну систему", – відзначив Магда.

На його думку, чим швидше і чим кращу зброю нам будуть надавати, тим швидше ця війна закінчиться і Росія буде знову загнана до свого стійла в – гіршому випадку.

А в кращому випадку буде здійснено процес її дезінтеграції. Тому що лише розвал Росії на десятки суверенних держав, забезпечить існування безпечної Європи. Без цього навіть шляхом мирного договору між Росією та Україною війна і агресія з боку Росії не завершиться. Зверніть увагу на Грузію, на Вірменію, на Казахстан, а також на заяви Лаврова по Молдові,

– підкреслив співрозмовник.

Євген Магда зазначив, що б не став виключати той факт, що Росія буде намагатися, навіть продовжуючи війну проти України, здійснювати військові провокації і намагатися взяти хоча б символічний реванш в інших країнах Європи.

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