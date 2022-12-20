Про це 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда. Раніше повідомлялось про те, чи піде Білорусь війною проти України.

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У Білорусі недостатньо військ

Магда зазначив, що після візиту Путіна до Лукашенка багато хто чекав, що одразу після цього Білорусь піде війною проти України, але там недостатньо ані білоруських, ані російських військ, які там нині просто тренуються. Білорусь – це єдиний союзник, бо навіть Іран офіційно не визнає своєї допомоги Москві. Лукашенко на цій зустрічі навіть намагався підігравати Путіну, коли говорив, мовляв, вони 2 агресори, яких ніхто не любить.

Після перемовин вони полетіли до однієї з резиденцій Лукашенка, де говорили сам на сам без делегацій. Я думаю, що Путін хоче домогтися від Лукашенка не військової участі у війні, а злиття в єдину союзну державу. Путін має психологічну травму через розпад СРСР, а тут якраз дата – 100 років з дня його утворення,

– зауважив директор Інституту світової політики.

Путіну потрібні перемоги

Він продовжив, що створення цього союзу необхідне для того, щоб мати хоча б якусь перемогу. Бо поки лише поразки – флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" втоплено, удари по аеродромах стратегічної авіації тощо. Потрібна компенсація, що навіть у Молдові з'явилась паніка, мовляв, Росія готує наступ на неї.

"Вторгнення Молдови в разі гіпотетичної повної поразки України. Лукашенко прогнувся перед Путіним у межах своєї компетенції. Щодо "Іскандерів", вони вже давно на території Білорусі, просто тепер замість російських екіпажей сіли білоруські, а це небезпечно, бо це вже фактично пряма участь у війні, й це відстежить наша розвідка", – наголосив Магда.

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Лукашенко хоче політично втриматись

За його словами, російські медіа написали, що Лукашенко взяв паузу, а білоруські опозиційні медіа повідомили, що насправді очікували гіршого. Та Лукашенко просто хоче політично втриматись після поразки Росії. І йому це може вдатись, його одразу не скинуть.

Він, за його хитрості, може дуже швидко вийти і сказати, що був змушений підтримувати Путіна, тому що взяли в заручники Колю тощо. І будуть 2 чи 3 десятки людей, як підтвердять це хоч під присягою, хоч на Біблію кластимуть руку,

– підкреслив директор Інституту світової політики.

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