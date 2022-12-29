Нам нужны бандитские разборки в России, – Шейтельман объяснил, как это поможет Украине

Украинские защитники героически защищают нашу страну от врага, приближая победу. И когда она наступит, важно, чтобы в России сложились определенные условия, которые помогли бы Украине получить несомненную победу. Для этого элиты в стране-агрессоре должны начать друг друга грабить и убивать.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что не стоит ждать, пока в России произойдет демократическая революция. Нам необходимо, чтобы в России началась борьба за активы.

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Российская элита должна показать свое истинное лицо

По его словам, важно, чтобы Пригожин пошел грабить Мордашова (российский миллиардер – 24 канал), а люди Медведева пошли бы вешать Усманова (российский миллиардер – 24 канал), чтобы отобрать у него ценные золотые рудники на Дальнем Востоке.

Нам нужно, чтобы у них начались бандитские разборки,

– заметил он.

По мнению политтехнолога, нужно, чтобы представители российской элиты показали свое настоящее лицо и стали бандитами.

"Тогда нам будет проще с ними воевать и проще с кем-то договариваться. Потому что когда Пригожин захватит Краснодарский край, мы договоримся с ним о разделе государственных границ и остальной этой территории. А он пусть защищает Краснодарский край уже от Орловской области, чтобы она не пробилась на юг", – подчеркнул он.

Шейтельман о деградации российских элит и как это поможет Украине: смотрите видео

Важно, чтобы они еще больше деградировали

Шейтельман отметил, что эти самые бандитские элиты – это люди, контролирующие активы.

Например, сидящий в Кремле Кириенко, он не контролирует активы. Он вроде бы элита, но где-то работает. Ковальчуки, Ротенберги (российские бизнесмены, приближенные к Путину – 24 канал) контролируют какие-то активы. И между ними должна быть война,

– объяснил он.

Политтехнолог уточнил, что война начнется не за то, чтобы свергнуть Путина, или остановить войну, а за физическое владение каким-нибудь угольным комбинатом.

По его словам, не стоит ожидать, что кто-то в стране-агрессоре вдруг что-нибудь осознает и поднимется против власти.

"Важно, чтобы они забыли о том, кто они и где они и еще больше деградировали. Это нам нужно, и в это я верю", – подчеркнул Шейтельман.

Что происходит с росийской элитой