Будут очень сильны тектонические изменения и сдвиги, – Резников спрогнозировал, что ждет Россию
Россия как империя или федерация неизбежно распадется, а на ее месте будет что-то обновленное. Однако кто будет контролировать эти образования, остается открытым вопросом.
Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Алексей Резников. По его мнению, Запад беспокоится, в чьи руки попадут ядерные запасы и арсеналы.
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Как империя или федерация Россия прекратит свое существование
Запад должен думать, что "делать с Россией завтра", потому что в стране-агрессорке будут очень сильные "тектонические изменения и сдвиги". Как империя она перестанет существовать, считает Алексей Резников.
По словам министра, на тех территориях будет что-то обновленное. Запад беспокоит, каким будет это "обновление" и кто будет его контролировать.
В частности, говорится об угрозе под названием "ядерные запасы и арсеналы". Дело в том, что мировым лидерам проще воспринимать Россию как один субъект.
Пусть вот с таким Кремлем, с таким режимом, с которым теоретически о чем-то можно договориться, купить, успокоить. То есть Запад очень инертен, к сожалению,
– сказал Алексей Резников.
Если Запад принял какое-либо решение, то надолго. Это и хорошо, и плохо. Например, если смотреть на такую характеристику с точки зрения санкций – это очень хорошо.
Министр обороны пояснил, что россияне искренне мечтают о том, что вот как только они станут пайками – с них снимут санкции. Однако это далеко не так: санкции будут действовать еще долго, даже если они изменят.
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Резников оценил новое пришествие России в ближайшем будущем
- Украинское руководство не исключает угрозы наступления из Беларуси. В интервью The Guardian Алексей Резников заявил, что новое наступление России возможно еще до февраля 2023 года.
- Речь идет о применении группировки, которая насчитывает около 150 тысяч человек. Министр добавил, что место, откуда они уйдут, будет зависеть от задач, которые поставит перед собой враг.
- В то же время Генштаб прорабатывает возможные сценарии развития событий и впоследствии докладывает о них на Ставке главнокомандующего. Итого руководство готовится ко всем вариантам, даже неприятным.