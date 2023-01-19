Путин не остановит войну, но есть шанс, что Россия рухнет в смуту, – Яковенко

Победа Украины в войне против России абсолютно очевидна. Впрочем, если российский диктатор Владимир Путин будет сохранять власть в стране-агрессоре, война не закончится.

Путин не прекратит войну против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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В России готовятся сражаться за куски территории

Кроме того, сейчас внутри России нет силы, которая остановит кремлевского диктатора. Так что здесь вопрос о том, как Украина победит.

Если это будет сокрушительная победа с уничтожением российской армии и отбрасыванием ее к границам 1991 года, а именно на это нацелена Украина, то есть шанс на то, что федеральная власть "просядет" и Россия рухнет в смуту с последующим неизбежным распадом,

– заявил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, "приватизация армии", которая сегодня происходит в стране-агрессоре, является свидетельством готовности властных кругов сражаться за "куски распадающейся территории России". Соответствующий сценарий хоть и не стопроцентный, но вполне вероятен.

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Западу легче договориться с расчлененной Россией, чем с Путиным

Яковенко отметил, что Запад может беспокоиться по поводу распада России сколько угодно. Однако реальной угрозой является дальнейшее пребывание Путина у власти, поскольку он будет продолжать войну.

С небольшими обломками России – местными князьями, президентами и главами этих псевдонезависимых государств – Запад сможет договориться,

– предположил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, если предложить им какой-нибудь небольшой план Маршала, то они отдадут ядерное оружие. Так, вряд ли они будут "размахивать ядерным оружием", находясь в экономической блокаде. Так что распад России не столь страшное явление как его рисуют.

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"На самом же деле распад России – это гораздо менее страшная перспектива, чем сохранение власти Путиным, потому что это будет война", – подчеркнул Яковенко.

"Путинский режим должен быть уничтожен"

Российский оппозиционный журналист отметил, что у России есть потенциал для продолжения войны. Да, российские ракеты не являются современными и уступают вооружению НАТО, но их много. К примеру, страна-агрессор имеет еще около 800 ракет Х-22.

"Рамштайн", который откроется 20 января, вероятнее всего предоставит средства ПВО, позволяющие обороняться от этих ракет, но не полностью. Сколько беды может принести путинский режим Украине? И не только Украине, потому что после победы и отбрасывания Путина за границы Украины он обязательно начнет войну где-то в другом месте. Он не может не воевать,

– подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что режим российского диктатора должен быть уничтожен, а породившее его государство должно быть ликвидировано.

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"Это тяжелобольная страна и до тех пор, пока она будет существовать в этих границах, то является угрозой всему человечеству. Пока в России не вырвут ядовитые зубы – ядерное оружие, членство в Совбезе ООН – будет воспроизводиться империя. Должно быть конечное завершение имперской сущности России – без этого опасность для человечества не предотвратить", – подытожил Яковенко.