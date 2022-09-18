Конфликтов будет становиться больше: почему Запад не готов к распаду россии

Генерал США Бен Ходжес призвал мир готовиться к распаду россии. Однако Запад к этому еще не готов, поскольку после распада будет много образований, конфликтующих между собой и имеющих еще в своем расположении ядерное оружие.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что в россии никто не готов взять на себя роль преемника путина.

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россия наблюдала за безопасностью

Вигиринский рассказал, что мир не готов к распаду россии по нескольким причинам. Первая – это то, что россия – большая по площади страна, которая является условным гарантом, или лучше сказать наблюдателем за безопасностью на Кавказе, на Ближнем Востоке и т.д.

Передать эту роль кому-то другому, глобальному одному игроку, Запад пока не готов. Несмотря на то, что мы видим коммуникацию и поиск точек соприкосновения с Турцией, Казахстаном,

– отметил политолог.

Ядерная безопасность

Следующей причиной он назвал то, что россия представляет угрозу ядерной безопасности стран Запада. В частности, политолог вспомнил, что с распадом СССР ядерный вопрос был одним из главных.

"Одно из требований по признанию суверенитета Украины было то, что она отказывается от ядерного арсенала", – подчеркнул Вигиринский.

Политолог добавил, что обязательно должна произойти денуклеаризация россии. Впрочем, это в большей степени добровольный процесс.

После распада россии появится куча непонятных лидеров с военным беком, имеющих доступ к ядерному оружию, однако с ними нет возможности коммуницировать. Их невозможно будет усадить за стол переговоров и подписать с ними определенные договоры об отказе от использования ядерного оружия.

Формирование новых образований

Вигиринский продолжил, что еще одна возникающая проблема – это то, как будут формироваться новые республики, государства, образования. Будут ли они формироваться на основе права нации на самоопределение или с помощью военных завоеваний.

То есть тот, кто больше захватил территории, тот и создал государство. Однако потом возникает вопрос, как удержать это. Будут гражданские войны и угроза безопасности окружения,

– подчеркнул он.

Для Европы может быть еще больше угроз

По словам Вигиринского, с распадом россии Европа получит еще больше новых угроз теперь от нескольких новых республик. Учитывая это, показательно заявление Олафа Шольца о том, что Германия будет гарантом безопасности Евросоюза.

"Милитаризация Германии, в том смысле что она действительно будет развивать вооруженные силы. На это уже сформированы отдельные бюджеты", – отметил политолог.

По его мнению, для развития вооруженных сил следует понимать, от кого поступает потенциальная угроза. Сейчас это россия, однако с распадом россии таких угроз будет несколько. Сегодня мир вступает с условного мирного периода существования в милитаризованную военную форму подготовки к противостояниям.

Конфликтов будет становиться больше

Вигиринский также сказал, что с распадом россии станет больше конфликтов. В частности, уже окончательно прекратит функционировать квазиэффективная ОДКБ. Сейчас она кое-как регулирует конфликтные вопросы между многими странами, у которых есть взаимные претензии друг к другу.

На фоне политического диалога создается видимость, что россия играет определенную роль, в частности в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

– заметил он.

Для раскола необходимы соответствующие настроения внутри страны

Политолог добавил, что, кроме военного поражения, для распада россии необходимы соответствующие настроения внутри страны или хотя бы внутри определенных субъектов. Надо, чтобы они осознавали, что они будут делать со своей самостоятельностью. Как они будут экономически развиваться, с кем будут сотрудничать.

"Сценарий распада не рассматривается как один из приоритетных. Однако этот вариант может возникнуть спонтанно, и к нему все же нужно готовиться", – подытожил он.

Вигиринский о том, почему Запад не готов к распаду россии: смотрите видео

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