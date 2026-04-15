Несмотря на все проблемы: экс-сотрудники ЦРУ откровенно сказали, развалится ли Россия
- Ветераны ЦРУ считают, что в ближайшее время крах России маловероятен, поскольку Владимир Путин еще получает экономическую прибыль от нефти и газа.
- Глен Корн подчеркнул важность стабильности Украины и ее восстановления как образца для россиян, а Ральф Гофф отметил, что Путин панически боялся демократического развития Украины.
Сейчас развал России еще не близко. Владимира Путина не беспокоят огромные потери среди оккупантов на фронте.
Что касается финансовых проблем, то страна-агрессор все время двигалась к банкротству. Ветеран ЦРУ Ральф Гофф озвучил 24 Каналу мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать краха России.
"К сожалению, сейчас из-за влияния на мировые цены на нефть и ослабления санкций на российскую нефть и газ они могут выходить на рынки и получать цены на нефть низкими. Путин сейчас получает огромную экономическую прибыль, что дает ему еще меньше оснований для переговоров. Поэтому я не ожидаю краха России. Не ожидаю, что в ближайшее время он сядет за стол переговоров", – предположил он.
Что должны понять россияне?
Ветеран ЦРУ Глен Корн отметил, что положение России и сейчас достаточно устойчивое. Хотя система шатается. Однако в истории России были примеры, когда в определенный момент эта стабильность давала трещину и вызывала большой хаос.
Для меня главное – это стабильность Украины. По моему мнению, важно завершить эту войну на условиях, которые будут справедливыми для украинского народа. А потом помочь отстроить Украину и сделать ее символом для всех в России, чтобы они увидели, что "именно так мы хотим жить",
– подчеркнул он.
По его словам, украинцы должны показать миру и россиянам в частности, как жить в процветающей демократической стране, где граждане имеют политическую свободу, могут протестовать, выражать свои взгляды, критиковать правительство или президента. То есть имеют возможность жить достойно.
Чего панически боялся Путин?
Ральф Гофф вспомнил, что Путин распространял нарратив Западу и некоторым другим странам, что война против Украины началась из-за якобы агрессивного расширения НАТО. Однако это очевидная ложь.
Настоящая причина заключается в том, что Путин панически боялся украинского государства, которое развивалось и становилось все более демократичным. Экономическое благосостояние росло. Она все больше ориентировалась на Запад. Первые протесты на Майдане были направлены на то, чтобы избавиться от правительства, который отказывался от западноевропейского курса,
– подчеркнул ветеран ЦРУ.
По его мнению, Путин это понимал и боялся иметь свободную, процветающую, демократическую Украину на своей границе. Ведь тогда российский народ увидел бы, как живет соседняя страна, и захотел бы так же.
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
Экономика России демонстрирует системное ухудшение. В первом квартале 2026 года она сократилась на 1,5% в годовом измерении. Это худший показатель со времен масштабных западных санкций.
Из-за санкций Россия тонет в экономических проблемах. Известно, что с 2022 по 2025 годы страна-агрессор вынужденно потратила дополнительные 130 миллиардов долларов – около 32,5 миллиардов долларов ежегодно – на обход санкций и закупку запрещенных западных товаров. По прогнозам, до 2030 года потери от ограничений достигнут по меньшей мере еще 136 миллиардов долларов.
В России критически не хватает денег на войну. Поэтому Кремль обращается к олигархам за финансовой поддержкой. Кроме того, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предположил, что Москва даже может прибегнуть к изъятию денег с банковских счетов граждан.