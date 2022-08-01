Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР

Сообщалось, что Украина хочет отсудить 18 объектов имущества бывшего СССР. Именно эти объекты находятся в Лондоне.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о том, какие шансы есть у Украины, чтобы это сделать. По его словам, эта история очень древняя.

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Когда развалился СССР, то россия якобы предложила всем бывшим республикам забыть о долгах. Мол, она расплатится с внешними кредиторами, но и отнимет все, что принадлежит союзу по всему миру. Единственная республика, которая сначала согласилась, но не ратифицировала это соглашение – это Украина,

– сказал Пристайко.

Он объяснил, что наш аргумент был таков: мы не против, если это справедливая договоренность, и хотели бы, чтобы нам показали, что именно СССР должен и какие активы по всему миру.

россия никогда ничего не объясняла

Как отметил Пристайко, это объяснение от россии мы никогда не получали. Все остальные республики решили не дискутировать и просто забыть и идти дальше. Мы же требовали отчетности, потому что имели за границей более трети всего, что заработал союз.

"Все это осталось у россии. Мы бы хотели знать и требуем, чтобы за все эти 30 лет нам вернули хотя бы эту треть. В частности, некоторые помещения, которые находятся здесь, были зарегистрированы незаконно на россию. Сейчас есть компании, которые помогают нам разобраться с этими юридическими сложностями", – объяснил посол.

По его словам, если у этого иска будет судебная перспектива, то его подадут от самого государства Украина. россия же даже не поделилась информацией, где и какая собственность наша находится, что это, какие права и сколько это стоит. Мы эту информацию нашли. Теперь ищем юридические пути, чтобы восстановить эту справедливость.

В Украине конфисковывают имущество россиян

Российские компании не вывозили свое имущество из Украины, а теперь считают убытки. Ведь никакой победой в войне для них и не пахнет. Служба безопасности Украины сообщала, что по ее материалам арестовано много имущества российских холдингов на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет 4,5 миллиарда гривен.

В частности, суд наложил арест на заведения общепита и земельные участки российского миллионера и ресторатора Александра Орлова. Он владеет и столичным комплексом Queen.

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