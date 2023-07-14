Вместо мальчика – "распятый батюшка": пропагандистка шокировала новым фейком о зверствах ВСУ
Источник:телеграм-канал "Фашик Донецкий"
Российские пропагандисты продолжают запугивать всевозможными фейками, якобы случившимися на оккупированных территориях нашего государства. Так, в сети распространилось видео, где оккупантка утверждает, что ей якобы рассказывали о "распятом батюшке" в украинском Бердянске.
Россиянка подчеркнула, что таким образом Вооруженные Силы нашего государства вроде бы пытаются запугать местных жителей города. По ее словам, подобные "инциденты" также якобы случались в оккупированном Донецке и Луганске.
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Пропагандисты придумали очередную "пугалку"
В сети 14 июля появилось видео, где российская пропагандистка в военной форме с серьезным выражением лица рассказывала о якобы совершенных украинскими военными "зверствах" в оккупированных ныне городах.
По ее словам, она якобы общалась с людьми в одном из храмов в Бердянске, которые рассказали ей, что людей в городе "запугивали".
Мы все знаем о распятых батюшках, о похороненных людях в прудах под Донецком, знаем пропавших детей, мы все знаем,
– сказала оккупантка.
Оккупантка выдала фейк о "распятом батюшке" в Бердянске: смотрите видео
Она также сказала, что якобы после "таких зверств" нормальный человек, не имеющий оружия в руках, начинает "закрываться и ему остается только ждать".
На словах о "распятых попах" другая пропагандистка явно удивилась. После этого она опустила глаза и до конца видео больше их не поднимала на свою коллегу.
Пользователи сети откровенно посмеялись над этими фейками. Они также упомянули другой российский фейк о "распятом мальчике в трусиках" в Славянске, который оккупанты распространяли в 2014 году.
Украинцы посмеялись над фейком пропагандистки / Скриншот 24 Канала
Также украинцы вспомнили и другие фейки оккупантов. И откровенно смеялись над нарративами пропагандистов.
Украинцы с юмором отнеслись к заявлениям пропагандистки / Скриншот 24 Канала
Ранее россияне распространяли фейки о легализации каннабиса.
- После принятия решения Верховной Рады по легализации в Украине медицинского каннабиса русские начали активно продвигать свои пропагандистские нарративы. Мол, президент предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, "вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности".
- Кроме этого, пропагандисты, как всегда, извратили слова Владимира Зеленского относительно медицинского каннабиса. На самом деле президент говорил, что легализация лекарства на основе каннабиса является лишь одним из шагов к улучшению условий реабилитации для военных и пострадавших от войны.
- Следует отметить, что во многих странах мира медицинский каннабис легализован. Он помогает людям справиться с травмами и болями в организме. Однако его употребляют только под наблюдением врачей.